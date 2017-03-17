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Bozdağ'dan Almanya Adalet Bakanına sert cevap!

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Bozdağ'dan Almanya Adalet Bakanına sert cevap!
Adalet Bakanı Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Maas'a gönderdiği mektup hakkında, "Terör örgütlerinin propagandalarını Türkiye'nin gerçekleriymiş gibi aktaranlara karşı bizim tutumumuz çok nettir." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas'a gönderdiği mektup hakkında, "Şu anda pek çok ülkede terör örgütlerinin oluşturduğu algı operasyonları üzerinden Türkiye değerlendirmeleri yapıldığını görüyoruz ve bunların hiçbirisinin gerçekliğinin olmadığını görüyoruz. Kendilerine de çok açıkça ifade ediyoruz. Terör örgütlerinin propagandalarını Türkiye'nin gerçekleriymiş gibi aktaranlara karşı bizim tutumumuz çok nettir. Adil olmayan, objektif olmayan, terör örgütlerinin propagandasının bir bakanın kaleminden Türkiye'ye gönderilmesini biz kabul etmeyiz ve buna itibar da etmeyiz. Türk yargısı bağımsız bir yargıdır, tarafsız bir yargıdır." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakan diyor ki 'Deniz Yücel'i, serbest bırakmazsanız adil yargılanma yaptığınıza biz inanmayız', bir Adalet Bakanı böyle bir cümle kurabilir mi? 'Adil yargılama ancak o serbest bırakılırsa olur.' Bir yandan yargı bağımsızlığı diyor, öte yandan da Türkiye'nin Adalet Bakanı'ndan 'Yargıya müdahale edin, eğer müdahale etmez, serbest bıraktırmazsanız biz sizin yargınızın adil olduğuna inanmayız' diyor. Kusura bakmasınlar Türk yargısı tartışmasız Alman yargısından daha adil, daha bağımsız, daha tarafsız bir yargıdır."

"Beraber gül gibi geçinip giderler"

"Sivil toplum örgütleri ideolojilerin esiri olurlarsa o zaman o ideolojinin dışındaki insanların hiçbirisinin hakkına, hukukuna sahip çıkmıyorlar ve gerçekten büyük zarar veriyorlar." diyen Adalet Bakanı Bozdağ, şunları söyledi:

"Türkiye'nin Barolar Birliği de şu anda öyle. Geçmişte de öyleydi ama ara örnekler, Vedat Bey gibi örnekleri çıkarırsanız öyleydi. Ben onun için de diyorum ki Barolar Birliğinin hiç olmazsa levhasını değiştirse Feyzioğlu, 'Cumhuriyet Halk Partisi alternatif genel merkezi' diye yazsa da iyi olur yani. Hiç olmazsa adını doğru koysun. Zaten Kılıçdaroğlu tek başlı yürütmeye karşı çıkıyor. CHP'de bir eşbaşkanlık sistemi gelmiş olur, 'çift başlılık iyi' diyor. O zaman o genel merkezi Söğütözü'nde o yönetir, öbürü de Barolar Birliğinde... Beraber gül gibi geçinip giderler."

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