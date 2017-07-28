Bozdemir 4’te 4 yaptı

İzmit Belediyesi bisiklet eğitmeni Mehmet Bozdemir, katıldığı masterler yarışlarında elde ettiği derecelerle dikkatleri çekiyor.

Bozdemir en son olarak İstanbul’da yapılan Dağ Bisikleti Yarışında bir kez daha birincilik kürsüsüne çıktı. 204 sporcunun katıldığı yarışta tüm rakiplerini geçen Mehmet Bozdemir, İzmit Belediyespor’a bir büyük gurur daha yaşattı. Bozdemir aynı yarışta 2014-15 ve 16 yıllarında da birinci olmuştu. Arka arkaya dördüncü kez Türkiye Dağ Bisikleti Yarışının şampiyonu olan İzmit Belediyesporlu Mehmet Bozdemir, “Organizasyonda İzmit’i başarıyla temsil ettiğim için gururluyum. Belediye Başkanımız Nevzat Doğan’a desteği için teşekkür ediyorum” dedi.