  • BIST 107.882
  • Altın 143,804
  • Dolar 3,5304
  • Euro 4,1439
  • Kocaeli 25 °C

Bozdemir 4’te 4 yaptı

»
Bozdemir 4’te 4 yaptı
İzmit Belediyesi bisiklet eğitmeni Mehmet Bozdemir, katıldığı masterler yarışlarında elde ettiği derecelerle dikkatleri çekiyor.

Bozdemir en son olarak İstanbul’da yapılan Dağ Bisikleti Yarışında bir kez daha birincilik kürsüsüne çıktı. 204 sporcunun katıldığı yarışta tüm rakiplerini geçen Mehmet Bozdemir, İzmit Belediyespor’a bir büyük gurur daha yaşattı. Bozdemir aynı yarışta 2014-15 ve 16 yıllarında da birinci olmuştu. Arka arkaya dördüncü kez Türkiye Dağ Bisikleti Yarışının şampiyonu olan İzmit Belediyesporlu Mehmet Bozdemir, “Organizasyonda İzmit’i başarıyla temsil ettiğim için gururluyum. Belediye Başkanımız Nevzat Doğan’a desteği için teşekkür ediyorum” dedi.

 

Bu haber toplam 91 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Futbol hakemleri Aytepe Diriliş Kampı’nda sezona hazırlanacak28 Temmuz 2017 Cuma 16:29
  • Altyapı Hüseyin Günister’e emanet28 Temmuz 2017 Cuma 16:27
  • Gölcükspor, Altay’a 1-0 kaybetti28 Temmuz 2017 Cuma 16:24
  • Buğra Göçer, Balkan Şampiyonası’na katılacak28 Temmuz 2017 Cuma 16:22
  • Miniklerde coşkulu kapanış28 Temmuz 2017 Cuma 16:18
  • Körfez Kulüpler Birliği’nden teşekkür28 Temmuz 2017 Cuma 16:16
  • ASKF, kulüpleri uyardı28 Temmuz 2017 Cuma 16:13
  • Gölcükspor’da altyapının başına o getirildi28 Temmuz 2017 Cuma 11:36
  • Kocaelispor’da kongre bugün28 Temmuz 2017 Cuma 09:38
  • Eray Şamdan 6. kez Avrupa Şampiyonu27 Temmuz 2017 Perşembe 21:21
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti