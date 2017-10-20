Bozdemir birinci oldu
Aynı zamanda İzmit Belediyesi bisiklet eğitmeni olan, aktif sporculuğa devam eden Mehmet Özdemir, katıldığı hemen her organizasyonda ses getiriyor.
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Bozdemir en son İstanbul Arnavutköy’deki etkinlikte master erkekler kategorisinde birincilik kürsüsüne çıktı. Mehmet Bozdemir’in başarısı ilimiz bisiklet camiasında mutluluk yaşattı.
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Etiketler : Mehmet Özdemir, Kocaeli, İzmit, Mehmet Bozdemir
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