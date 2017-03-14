Bozuk yol ve kaldırımlar tamir edilecek

İzmit’te alt ve üst yapı çalışmalarıyla doğal olaylar sonucu bozulan yol ve kaldırımlar tamir edilecek.

Kış sezonun sona ermesiyle birlikte İzmit Belediyesi, yol ve kaldırımların tamir ve bakımı için adeta seferber oldu. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından şehir merkezi, Bekirpaşa ve Alikahya bölgelerinde bozuk yol ve kaldırımların tamiri için ihale yapıldı.

Yaklaşık maliyeti 350 bin lira olan ihaleye katılan Sabri Adar 227 bin 877 lira, Erkan Bayat 239 bin 646 lira, Ergün Kulaksız 223 bin 377 lira, Cumali Efeoğlu 242 bin 320 lira, Kulaca İnşaat 261 bin 320 lira, Adabay İnşaat 212 bin 927 lira ve Gersut İnşaat da 275 bin 884 lira teklif verdi. İşin yapım süresi 120 gün olan ihaleyi kazanan firmanın önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi.