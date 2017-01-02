Bozüyük Vitraspor’a İshak ve B.Süleyman yetti: 2-1

Antalya kampındaki üçüncü hazırlık maçını bugün BAL Takımı Bozüyük Vitraspor ile oynayan Kocaelispor, İshak ve Burak Süleyman’ın attığı gollerle 2-1 galip geldi.

YEDEK AĞIRLIKLI BİR KADRO

Bugün kamp yapılan Kervansaray oteli sahasında oynanan maçta Kocaelispor’da lig maçlarında çok fazla süre alamayan oyuncular forma giydi. Müsabakaya Can Emre, Erol, Ali Keten (Akif), Kemal, Mehmet Avcı (Eray), Hamza, Fatih, Özgür (Kerem), Burak Süleyman, İshak ve Oğuzhan (Şenol) 11’i ile çıktı. Kocaelispor, maçın hemen başında İshak ile 1-0 öne geçti. 16’da rakip takım penaltı kazandı, kaleci Can Emre, Hakan’ın vuruşunu kurtardı. Aynı oyuncu 2 dakika sonra eşitlik sayısını attı. İlk yarısı 1-1 biten maçta, ikinci yarıda Burak Süleyman, 65’de Yeşil-Siyahlı ekibi, 2-1 öne geçiren golü attı, karşılaşmayı da 2-1 galip bitirdik. Kocaelispor, kampta son hazırlık maçını 5 Ocak’ta Afyonspor ile oynayacak.