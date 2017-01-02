  • BIST 77.863
  • Altın 131,049
  • Dolar 3,5393
  • Euro 3,7045
  • Kocaeli 4 °C

Bozüyük Vitraspor’a İshak ve B.Süleyman yetti: 2-1

»
Bozüyük Vitraspor’a İshak ve B.Süleyman yetti: 2-1
Antalya kampındaki üçüncü hazırlık maçını bugün BAL Takımı Bozüyük Vitraspor ile oynayan Kocaelispor, İshak ve Burak Süleyman’ın attığı gollerle 2-1 galip geldi.

YEDEK AĞIRLIKLI BİR KADRO

Bugün kamp yapılan Kervansaray oteli sahasında oynanan maçta Kocaelispor’da lig maçlarında çok fazla süre alamayan oyuncular forma giydi. Müsabakaya Can Emre, Erol, Ali Keten (Akif), Kemal, Mehmet Avcı (Eray), Hamza, Fatih, Özgür (Kerem), Burak Süleyman, İshak ve Oğuzhan (Şenol) 11’i ile çıktı. Kocaelispor, maçın hemen başında İshak ile 1-0 öne geçti. 16’da rakip takım penaltı kazandı, kaleci Can Emre, Hakan’ın vuruşunu kurtardı. Aynı oyuncu 2 dakika sonra eşitlik sayısını attı. İlk yarısı 1-1 biten maçta, ikinci yarıda Burak Süleyman, 65’de Yeşil-Siyahlı ekibi, 2-1 öne geçiren golü attı, karşılaşmayı da 2-1 galip bitirdik. Kocaelispor, kampta son hazırlık maçını 5 Ocak’ta Afyonspor ile oynayacak.

Bu haber toplam 450 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaşlı Eslem, yetiştiği kulübü ziyaret etti02 Ocak 2017 Pazartesi 15:46
  • Gölcüklü tekvandocuların başarısı02 Ocak 2017 Pazartesi 15:44
  • Maç oynamayanlar antrenman yaptı02 Ocak 2017 Pazartesi 15:41
  • K.Birlik, Manisa ile oynuyor02 Ocak 2017 Pazartesi 15:39
  • Gölcükspor’da aynı sistem devam02 Ocak 2017 Pazartesi 15:37
  • U-19’larda tek maç var02 Ocak 2017 Pazartesi 15:26
  • U-14 Ligi’nde 5 maç var02 Ocak 2017 Pazartesi 15:25
  • Bugün, tek antrenman vardı01 Ocak 2017 Pazar 14:52
  • Yarın Bozüyük Vitra ile karşılaşacak01 Ocak 2017 Pazar 14:51
  • 4 futbolcu forma giymedi01 Ocak 2017 Pazar 14:50
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • 2017 de kötü başladı
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti