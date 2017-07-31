Peki, bu Brezilya cevizinin faydaları neler?Kanserli hücrelerle savaşır...Yapılan araştırmalar sonucunda kanserli hücrelerin tedavisinde son zamanlarda yüksek oranda selenyum kullanıldığını göstermektedir. Cornell Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi'nde ortak yürütülen bir çalışmada selanyum ile kanserli hastalıklarda %39 ile %63 oranında yendikleri gözlemlenmiştir.

Amazon'ların derinliklerine iniyoruz şimdi. Yaklaşık 40-50 metre yükseklikteki ağacının yapraklarında yetişen Brezilya cevizi (Brezilya fıstığı olarak da bilinir) selenyumun doğal gıdası olarak biliniyor. Bu verimli ağaç 1000 yıl kadar da yaşıyor?