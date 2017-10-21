Brisa Otopratik açıldı

Brisa’nın Türkiye çapında Otopratik mağazalarını yaygınlaştırma stratejisi kapsamında Kocaeli’de açılan Otopratik mağazası faaliyetlerine başladı.

Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik sektörü lideri Brisa, araç sahiplerinin lastik ve oto bakımı gibi çeşitli ihtiyaçlarını tek noktada karşılayabilmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Otopratik zincirinin yeni bir mağazasını Kocaeli’nde Pratik Oto iş birliğiyle hizmete sundu. Açılış törenine Lastik Bölge Müdürü Gürsu Başaran, Lastik Satış Yöneticisi Ziya Kurt, Lastik Pazarlama Müdürü Fuat Ahmet Atay ve Supersport Dünya Şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu da katıldı.

Kocaeli Otopratik mağazasının açılış töreninde konuşan Brisa Girişimcilik Direktörü Oğuzhan Avdan; “Kocaeli, Brisa’nın temellerinin atıldığı şehir olarak şirketimiz için büyük bir önem taşıyor. Kocaelililerle kurduğumuz bağ, spordan eğitime pek çok alanda birbirimize sunduğumuz değerle her geçen yıl zenginleşiyor. Pratik Oto iş ortağımızla açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni Otopratik mağazamız da Brisa’nın sunduğu yüksek değeri Kocaeli’yle buluşturmaya hazır.

Otopratik Pratik Oto’nun diğer ortağı Oral Şimşek ise, Otopratik Pratik Oto’nun Kocaeli’ye hayırlı olmasını dileyerek sözlerine şöyle devam etti: “Otopratik Pratik Oto Kocaeli mağazamız müşterilerimize araç ve lastik bakımına dair tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında, deneyimli bir ekiple sunacak. Brisa’nın sağladığı güçlü destekle, şehrimizin önemli bir ihtiyacını karşılayacağımıza ve %100 müşteri memnuniyeti ile çalışmalarımızı sürdüreceğimize inancımız tam.”

Samet Yılık

Dünya Şampiyonu Kenan Sofuoğlu, Brisa Otopratik’in açılışına katıldı.