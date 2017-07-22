Brisa’da yeni dönem

Fabrika tesisleri İzmit Alikahya’da kurulu Brisa, yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki rekabetçi hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısında bir dizi değişiklik gerçekleştirdi.

Buna göre şirketin yönetim kadrosu “Satış”, “Pazarlama ve Girişimcilik” ve “Uluslararası Pazarlar ve OE” olmak üzere üç temel birime ayrıldı. Bu kapsamda şirketin üst düzey yöneticileri Yakup Demir, Brisa Satış Genel Müdür Yardımcısı; Korhan Korel, Brisa Pazarlama ve Girişimcilik Genel Müdür Yardımcısı; Halit Şensoy ise Brisa Uluslararası Pazarlar ve OE Genel Müdür Yardımcısı olarak bu birimlere liderlik edecek.

STRATEJİK DEĞİŞİKLİKLER

Brisa, 2017 yılında Türkiye pazarında liderliğini güçlendirmek ve yurt dışı pazarlarda varlığını derinleştirmek üzere önemli atılımlar gerçekleştiriyor. Bu hedefleri doğrultusunda şirket organizasyon yapısında da stratejik değişiklikler yaptı.

Daha önce tüketici ürünleri, ticari ürünler, perakendecilik, OE (orijinal ekipman) ve uluslararası pazarlar olarak yönetilen birimler, “Satış”, “Pazarlama ve Girişimcilik” ve “Uluslararası Pazarlar ve OE” olmak üzere üç temel birime ayrıldı, bu birimlere yeni isimler atandı. Bu birimler çatısı altında da Taylan Sadi Avcıoğlu, Brisa Satış Direktörü; Oğuzhan Avdan ise Brisa Girişimcilik Direktörü görevlerine getirildiler.