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Brisa'ya geçici işçi aranıyor

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Brisa'ya geçici işçi aranıyor
İzmit Alikahya'daki lastik fabrikası Birsa’da geçici işçi alacağını duyurdu.

Açıklamada Kariyer.net üzerinden başvuruların kabul edilceeği bildirilirken,  adaylarda aranan özellikler şöyle sıralandı:

Meslek Yüksek Okulu, Teknik Lise veya Endüstri Meslek Lisesi mezunu olmak,

Servis güzergahlarında ikamet etmek.

Yapılan duyuruda  üretim sistemleri mühendisi, yükleme elemanı, bakım teknisyeni, yazılım geliştirme uzmanı, iş güvenliği mühendisi, muhasebe uzmanı, ve bölge satış yöneticisinin de alınacağı bildirildi.

 

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