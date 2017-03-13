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Brisa’ya "geçici işçiler" alınacak

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Brisa’ya "geçici işçiler" alınacak
Brisa, Alikahya İzmit adresinde kurulu tesisi için, üretim bölümlerinde geçici olarak çalıştırılmak üzere aşağıda ön nitelikleri belirtilen üretim işçileri arıyor. 

Aranan ön nitelikler: 
•    Meslek Yüksek Okulu, Teknik Lise veya Endüstri Meslek Lisesi mezunu olmak. 
•    Brisa’nın İzmit tesislerine yakın olan servis güzergahlarında ikamet etmek.

Test ve mülakatlarda başarılı olan adaylardan ihtiyaç kadarı Brisa’da geçici olarak işe alınacak. Aranan ön nitelikleri eksiksiz taşıyan adayların, http://www.brisa.com.tr adresinden “insan kaynakları” bölümündeki “geçici işçi” ilanına veya https://www.sabanci.com/tr  adresindeki “geçici işçi” ilanlarından birine TC Kimlik numaralarını belirterek başvurmaları gerekiyor. 

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