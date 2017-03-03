BTTD kadın ve gençlik kolları yönetimini oluşturdu

Lütfü Bodur başkanlığındaki Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi, örnek ve başarılı çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, kendi içinde güç kazanmaya da devam ediyor. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şubesi, kadınlar ve gençlik kolu yönetimini de oluşturdu.Seçimlerini dernek binasında gerçekleştirdi.

Kadın Kolları Başkanlığı görevine Aslı Devrim, Başkan Yardımcılığına Özlem Durmuş Şenyüz, Gençlik Kolları Başkanlığına Naim Köse ve Başkan Yardımcılığı görevine de Elif Bodur seçildi.Seçimlerde yönetim ve komisyon kurulları da kurulmuştur.