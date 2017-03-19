Bu abonelerin elektriği kesilemez

EPDK, elektriğe bağımlı yaşayan vatandaşların borçlarından ötürü elektriklerinin kesilmesini engelleyen bir düzenleme yaptı.

Bu konuda abonelere çağrı yapan kurum, “Elektriğe bağımlı olan aboneler dağıtım şirketlerine yazılı başvuru yapmaları durumunda borçlarından dolayı elektrikleri kesilemeyecek, kesinti olması halinde ise doğrudan bilgilendirilecekler” diyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan ve destekleyici belgelere sahip tüketicilerin dağıtım şirketine yazılı başvurusu halinde borcundan dolayı aboneliğin elektriğinin kesilmemesi yönünde düzenleme yaptı. Ayrıca dağıtım şebekesinde planlı ve plansız elektrik kesintileri olması halinde, bu kişilerin doğrudan bilgilendirilmeleri sağlanacak. Düzenleme ile söz konusu aboneliklerin elektrik tüketimi nedeniyle oluşabilecek borçlarından dolayı elektrikleri kesilemeyecek, ödeme güçlüğü çekebilecek abonelikler için talep edilmesi halinde süresi dört ay geçmeyecek şekilde taksitlendirilebilecek.

RAPORLA BAŞVURMAK MÜMKÜN

EPDK, bu durumda olan vatandaşlara haklarını tekrar hatırlattı. Yapılan ilgili düzenlemeye göre, dağıtım şebekesinde planlı elektrik kesintisi olması durumunda, elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı kişiler, önceden kendilerinin belirlediği iletişim aracıyla bilgilendirilecekler. Dağıtım şebekesinde plansız elektrik kesintileri söz konusu olması durumunda ise yine kesintiyle ilgili durum hakkında bu kişilere bilgilendirilme yapılacak. Bu imkândan yararlanmak isteyen kişilerin, dağıtım şirketlerine sağlık raporunu ibraz etmeleri ve bulunduğu ikametgâhın aboneliğini bildirmeleri gerekiyor. Yapılan düzenleme ile dağıtım şirketlerine ilgili tüketicinin sağlık raporunun sona ereceği tarihi önceden hatırlatma mükellefiyeti de getirildi. Ayrıca kişinin raporunu yenilemesi halinde bu haktan yararlanması devam edecek. Ancak raporun 30 gün içerisinde dağıtım şirketine iletilmesi gerekecek.

ŞİRKETLER NELER YAPIYOR?

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (ELDER) hazırladığı bilgilendirme yazısına göre, elektrik dağıtım şirketleri elektriğe bağımlı yaşayan aboneler için yaptıkları bazı çalışmalar şöyle anlatıyor:

SEDAŞ: “Diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ya da benzer mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olarak yaşayan tüketicilerin SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezlerine yazılı başvurmaları halinde borçlarından dolayı elektriklerinin kesilmemesini sağlıyor. Planlı kesintilerde bu hastalara 48 saat önceden bilgi veriliyor. Ayrıca dağıtım şebekesinde plansız elektrik kesintisi olursa da Çağrı Merkezi tarafından acil statüsünde kaydı alınarak öncelikli olarak giderilmesi sağlanıyor.”

ARAS EDAŞ: “Aras Elektrik olarak faaliyet alanımızda bulunan illerde sağlık problemi yaşayan hastalara gerekli desteği veriyoruz. Jeneratör desteği sürekli sağladığımız bir hizmet.”

AKEDAŞ: “Sağlık sorunları sebebiyle kesintisiz enerjiye ihtiyaçları olduğunu rapor ile belgeleyen kullanıcılar, şirketimiz tarafından kayıt altına alınıyor. Planlı bakım onarım çalışmaları sebebiyle, ya da arızadan kaynaklanan elektrik kesintisi yaşandığında, kayıt altına aldığımız kullanıcılar ile irtibata geçilerek kesintisiz enerji hizmeti almaları sağlanıyor. Kullanıcılara jeneratör temini yapılıyor.”

FIRAT EDAŞ: “Müşterilerin çağrı merkezini aradığı andan itibaren sağlık durumunu belirttiği anda, saha ekibimizin sistemine kırmızı kod olarak ihbar otomatik düşüyor. Sahada çalışmayı yürüten ekipler ihbara öncelik vererek, kırmızı kod düşen müşterinin adresine yöneliyor ve talebe öncelik veriliyor. Enerji talebini giderme noktasında en süratli şekilde müşterinin enerji problemi gideriliyor.”

BEDAŞ: “BEDAŞ’ın temel hedefi, tüketicilerinin enerji ihtiyacına 7/24 yanıt verebilmek. Kurum, elektrikle çalışan cihazlara bağlı olarak yaşamını sürdüren tüketicilerine kesintisiz enerji sağlamayı bir insanlık görevi olarak kabul ediyor. Başvuruları BEDAŞ Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra bedas.com.tr, işletme müdürlükleri ya da sosyal medya destek hesapları gibi çeşitli kaynaklar üzerinden yapmak mümkün. Zaman zaman bire bir ziyaretlerle bu durumda olan vatandaşların aldığı hizmet kalitesini de ölçen BEDAŞ, kendisine iletilen erişim bilgileri sayesinde planlı kesintileri 48 saat öncesinden bildirerek herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçiyor.”