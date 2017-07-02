Bu akşam geliyorlar

15 Haziran Perşembe günü Ankara Kızılay Meydanı’ndan “Adalet Yürüyüşü”nü başlatan ve 300 kilometreden fazla yol yürüyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberindekiler bugün akşam saatlerinde Kocaeli il sınırlarına gelecek.

İLİMİZDE YÜKSEK KATILIM

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilimizde 5 gün yürümesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu partililer tarafından bugün Kocaeli il sınırında, Eşme yakınlarında karşılanacak. Büyük olasılıkla saat 16.00 sıralarında Adalet Yürüyüşü ilimize ulaşmış olacak. Kocaeli’den yürüyüşe önemli katılım bekleniyor.

YAHYA KAPTAN’A GİREBİLİR

CHP Genel Başkanı, bu geceyi ilimizde İbrikdere mevkiinde bulunan Sarıhanlar Petrol istasyonu alanında kurulacak kampta getirecek. Yarın sabah başlayacak yürüyüşün sonlarında Kılıçdaroğlu’nun konuklamak için Yahya Kaptan Mahallesi’ne girebileceği bildiriliyor. Adalet Yürüyüşü’nde her gün 17-20 kilometre yol geçiliyor. Kılıçdaroğlu, yarın geceyi, Yahya Kaptan’da veya Sekapark’ta geçirecek. Bu konudaki kararlar hep son anda alınıyor.

Sarıbay’ın çağrısı:“Herkesi bekliyoruz”

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, dün Adalet Yürüyüşü’nün ilimizdeki güzergahı ve konaklama noktaları konusunda incelemeler yaptı. Sarıbay, “Bütün Kocaelilileri bu akşam karşılamaya ve daha sonra yürüyüşe davet ediyoruz” dedi.

BURADA KAMP KURULACAK- CHP Genel Başkanı’nın önderlik ettiği Adalet Yürüyüşü konvoyu, bu geceyi İbrikdere yakınlarında Sarıhanlar Akaryakıt İstasyonu alanındaki bu alanda kamp yapacak. Kılıçdaroğlu, bu arazide karavanı içinde kalacak. Yarın sabah da İstanbul yönüne yürüyüş, buradan devam edecek.

Çiğdem ARMAĞAN