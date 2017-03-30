Bu akşam Regaip Kandili

Dün başlayan ‘Üç Aylar’ın ilk kandili olan Regaip Kandili, bu akşam idrak ediliyor.

Regaip Kandili nedeniyle, bu akşam ilimizde hemen tüm camilerde farklı programlar var. İzmit Fevziye Camii’nde de akşam ile yatsı namazı arası Kur’an-ı Kerim okunacak, af ve mağfiret dilenecek. İl Müftüsü Yusuf Doğan ile İzmit Müftüsü Musa Bilgiç de bu programa katılıp vaaz verecek.

SONRAKİ KANDİL 23 NİSAN’DA

Üç Aylar’ın içindeki kandillerden Miraç Kandili, 23 Nisan Pazar akşamı idrak edilecek. Berat Kandili 10 Mayıs Çarşamba akşamı.

27 Mayıs’ta mübarek Ramazan ayına gireceğiz. 25 Haziran’da da Ramazan Bayramı başlayacak.