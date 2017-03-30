  • BIST 89.270
  • Altın 146,921
  • Dolar 3,6543
  • Euro 3,9297
  • Kocaeli 3 °C

Bu akşam Regaip Kandili

»
Bu akşam Regaip Kandili
Dün başlayan ‘Üç Aylar’ın ilk kandili olan Regaip Kandili, bu akşam idrak ediliyor.

Regaip Kandili nedeniyle, bu akşam ilimizde hemen tüm camilerde farklı programlar var. İzmit Fevziye Camii’nde de akşam ile yatsı namazı arası Kur’an-ı Kerim okunacak, af ve mağfiret dilenecek. İl Müftüsü Yusuf Doğan ile İzmit Müftüsü Musa Bilgiç de bu programa katılıp vaaz verecek.

SONRAKİ KANDİL 23 NİSAN’DA 

Üç Aylar’ın içindeki kandillerden Miraç Kandili, 23 Nisan Pazar akşamı idrak edilecek. Berat Kandili 10 Mayıs Çarşamba akşamı.

27 Mayıs’ta mübarek Ramazan ayına gireceğiz. 25 Haziran’da da Ramazan Bayramı başlayacak.

Bu haber toplam 349 defa okunmuştur
Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Görme engelliler Türkiye Şampiyonasına KO-MEK ile hazırlanıyor29 Mart 2017 Çarşamba 17:15
  • Kartepe'de Akademisyenler sosyal belediyeciliği anlattı29 Mart 2017 Çarşamba 17:12
  • KTO Meclisi’nde faaliyetler konuşuldu29 Mart 2017 Çarşamba 16:47
  • Başkan Karaosmanoğlu, Gümüşhane ve Yozgatlılar ile bir araya geldi29 Mart 2017 Çarşamba 16:36
  • Tapulu köpek evleri teslim edildi29 Mart 2017 Çarşamba 16:02
  • Gebze Whatsapp ile çöp topluyor29 Mart 2017 Çarşamba 15:47
  • Karaosmanoğlu, “Topluma karşı sorumlusunuz”29 Mart 2017 Çarşamba 14:34
  • Başkan Baran, "Üç aylar manevi bir hasat mevsimidir"29 Mart 2017 Çarşamba 13:48
  • 200 İzci yemin etti29 Mart 2017 Çarşamba 13:46
  • Diriliş Kampı gençlere eğlenceli anlar yaşattı29 Mart 2017 Çarşamba 13:40
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti