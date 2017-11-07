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Bu araçtan sağ çıkmıştı 5 gün yaşadı

Bu araçtan sağ çıkmıştı 5 gün yaşadı

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Körfez ilçe Sipahiler Mahallesinde oturan, bir süredir Çorlu’da ikamet eden Ahmet Güler (53), kullandığı tankerle 29 Ekim Pazar günü kaza yapmıştı. Tankerin ön tarafı paramparça olurken, Ahmet Güler ağır yaralı olarak Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. 

KURTARILAMADI

Evli ve 3 çocuk babası, Sipahiler eski muhtarı İbrahim Güler’in de kardeşi olan Ahmet Güler, kurtarılamadı. Ahmet Güler’in cenazesi Sipahiler’de toprağa verildi. 

Binali ASLAN
 

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