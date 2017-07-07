Muz yüksek oranda magnezyum barındırır. Magnezyum içeren gıdalar yorgunluk ve uyku verir. Bu aklınıza hiç muz tüketmemeniz gerektiğini getirmesin. Dikkat etmeniz gereken tek nokta, muzu gün içerisinde değil, yatmadan önce yemeniz gerektiğidir. Bu şekilde kaliteli bir uykuya kavuşabilirsiniz. Yani muzun bu dezavantajını, avantaja çevirebilirsiniz.

Gün içerisinde bir şey yedikten sonra birden enerjiniz kesiliyorsa, kendinizi yorgun hissediyorsanız bu sıraladığımız besin listesine bakmanızda fayda var. İşte farkında olmadan size yorgunluk veren yiyecek ve içecekler...