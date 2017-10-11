Bu caddede otopark sorunu rahatsız ediyor
İzmit Gültepe Mahallesi’ndeki Miralay Mümtaz Caddesi’nde çok ciddi otopark sorunu var. Caddenin iki yanında araçlar park ediyor.
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Yaya kaldırımları, yaya geçitleri, her yer araba ile dolu. Hiç denetim yapılmıyor. Özellikle yayalar bu durumdan çok rahatsız. Miralay Mümtaz Caddesi’nde otopark konusunda denetim yapılması, hiç değilse yaya geçitlerinin boş bırakılması isteniyor.
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Etiketler : Miralay Mümtaz Caddesi, otopark
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