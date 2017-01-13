Bu camide onarım şart

İzmit Serdar Mahallesi’nde bulunan, 1989 yılında bölgedeki hayırseverlerin katkıları ile yapılan Seka Siteleri Camii binasında sıvalar dökülüyor, duvarlar çatlıyor.

Son kar yığışlarının ardından caminin içine kubbeden su girmeye başladı. Cami Derneği yöneticileri, cami duvarlarından taşların dökülmeye başlaması üzerine, şadırvan bölümünü korumaya aldı, şadırvanda abdest alınmasını yasakladı. Özellikle Cuma günleri çok kalabalık olan Seka Evleri Camii binasında daha büyük riskler ortaya çıkmadan onarım yapılması isteniyor.

DERNEK YÖNETİMİ: SEKA EMEKLİLERİ

Serdar Mahallesi’ndeki Seka Evleri Camii’nin Koruma Derneği 2’nci Başkanı Ali Algan, dernek yönetimi ve cemaatin büyük bölümünün emekli insanlar olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ayda bir kez camiye yardım için sergi açabiliyoruz. Toplanan bağış paraları ile ancak elektrik, doğalgaz masrafları karşılanabiliyor. Cami binamız çok kötü duruma geldi. Adeta dökülüyor. Bu bölgede yaşayanların büyük bölümü Seka emeklisi. Kendi imkânlarımızla ancak kırılan pencereleri yaptırabildik. Kısa süre içinde tadilat yapılamazsa, camimiz ibadet yapılamaz hale gelecektir. En büyük korkumuz da Cuma günleri, Cuma namazı sırasında bir tehlikenin yaşanmasıdır. Cuma namazı için çevredeki okullardan da çok sayıda öğrenci camimize geliyor ve önemli bir kalabalık oluşuyor.”