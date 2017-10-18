Bu çeşmelerden her gün 7 bin kişi çorba içiyor 

İzmit’in 7 farklı alanında bulunan çorba çeşmelerinde her gün 7 bin vatandaş çorba içiyor. Çeşmelerden şimdiye kadar 6 milyondan fazla kişinin yararlandığını söyleyen yetkililer, “Haftanın 5 günü açık olan çeşmelerden dönüşümlü olarak çorba akmaktadır. Gerek çeşmelerde gerekse imalathanede sık sık denetim ve kontroller yapılıyor. Yaklaşık 5 yıldan beri faaliyette olan çeşmelerde şimdiye kadar en ufak bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Vatandaşlar, çeşmelerden çorbalarını gönül rahatlığı içinde içmeye devam edebilirler” dediler.