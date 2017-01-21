Bu ceza, onlara çekirdek parası

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 19 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde resmi internet sitesinde bir “Basın açıklaması” yayınladı.

Söz konusu açıklamada, şöyle deniliyor:

“12 Ocak 2017 tarihinde Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya ait tanklardan, tanklar arası fuel oil transfer işlemleri sırasında güvenlik havuzlarına Fuel Oil taştığı, güvenlik havuzlarından da yağmur suyu kanalına aktığı, oradan da denize taşındığı Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tespit edilmiştir.”

Bu paragraf, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bir haftadır ilimizde konuştuğumuz İzmit Körfezi’ndeki çevre katliamı ile ilgili bir sayfalık açıklamanın giriş bölümü.

İlk dikkatimi çeken şudur: Bakanlık, suçlu olduğu kesinleşen, İzmit Körfezi’ni perişan eden olayın sorumlusunun adını vermiyor; “Dilovası’nda bir firma” diyerek geçiştiriyor.

Neden? Bu çevre katliamını yapan firmadan neden bu kadar korkuluyor?

Bu devlet ki, mezbaha dışında kesilmiş kaçak et satan kasabı, müşterisine verdiği çorbanın içinden sinek çıkan lokantayı, adresiyle, firma unvanıyla açıklar. Ama İzmit Körfezi’ne göz göre göre 100 ton fuel oil akıtan, Körfez’i berbat eden, deniz canlılarının, su kuşlarının telef olmasına neden olan, temizlenmesi için yıllardır uğraşılan İzmit Körfezi’nde belki çok uzun yıllar onarılamayacak tahribat yaratan Dilovası’ndaki sorumsuz, çevre katili, aşırı kâr hırsından gözü dönmüş firmanın adı açıklanamıyor.

Çevre Bakanlığı’nın açıklamasında detaylar var. Bu kirliliğin Yalova sahillerine kadar ulaştığından söz ediliyor. 12 Ocak-18 Ocak tarihleri arasında bölgede yapılan çalışmalarda denizden 200 ton su çekildiği bunun yüzde 30’unun(60 ton) fuel oil olduğu belirtiliyor.

Bakanlık açıklamasının hiçbir bölümünde çevre katili-ki zaten o limanın yapım aşamasından bu yana o firma sabıkalıdır- firmanın adından söz edilmiyor. Açıklamanın sonunda firmaya 2 milyon 100 bin TL idari para cezası kesildiği belirtiliyor.

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Bu sütunlarda yazdım. Sayın Bakan, Sayın Vali ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı ile bu konuyu konuşma fırsatı bulmuş, onların da çok ağır ceza konusunda fikir birliği içinde olduklarını belirtmiştim. Bakanlık’tan açıklanan ceza 2 milyon 100 bin TL oldu. Bu para, o firma için çekirdek parasıdır. O firma ki, eminim bu korkunç çevre katliamının ardından, her biri 5 milyon TL’ye mal olacak 10 tane okul yaptırmaya hazırdır. Eğer bu korkunç olay, adı bile kamuoyuna deşifre edilemeyen Dilovası’ndaki çevre katili tesise sadece 2.1 milyon TL’ye mal olacaksa, bundan sonra İzmit Körfezi’ni korumak, kollamak mümkün değildir.

Ben bu işin burada kalmayacağına inanmak istiyorum. İzmit Körfezi’ni tamamen sorumsuzluk, tamamen personel yetersizliği ve boş vermişlik nedeniyle katleden firmanın çok daha ağır şekilde cezalandırılmasını, hatta bu ülkeyi yönetenler gerçekten çevre konusunda samimiyse, o tesisin tamamen kapatılmasını bekliyorum. Böyle bir çevre katliamının cezası 2.1 milyon TL ise, hiç kendimizi kandırmayalım. Biz bu Körfez’i koruyamayız.

Tavşancıl’dan toplanan midyeler

Yerel siyasetin ilimizi “Alkolden arındırma” faaliyetleri başlamadan önce, fırsat buldukça kafayı dinlemek, güzel bir balık sofrası kurmak için sık sık gittiğim beldelerden biri Tavşancıl’dı. Şimdilerde Dilovası ilçesinin bir mahallesi statüsüne dönüştürülen Tavşancıl Sahili’nde, Salih Gün’ün Belediye Başkanı olduğu dönemde yapılmış çok nezih bir balık lokantası vardı. Hele hele Tavşancıl Sahili’nde, Tren istasyonu arkasında kalan Rahmi Usta’nun baraka tipi balık lokantası bizim arkadaş grubunun ilk tercihlerinden biriydi.

Sonra Tavşancıl Sahili’ni boydan boya yıktılar. Denizi doldurdular. Tavşancıl’ı alkolden tamamen arındırdılar. Biz de İzmit Körfezi’nin bu en güzel bölgesine gitmez olduk. Zaten Balıkçı Rahmi de barakasını yıkıp, ayrılmak zorunda kalmıştı.

Tavşancıl Sahili’ne sık sık gittiğimiz günlerden bilirim. Biz Rahmi’nin lokantasının bahçesinde otururken, sahilde balık adam kıyafetli insanlar denize girer, midye toplardı. Türkiye’deki en önemli midye üretim merkezlerinden biri Tavşancıl Sahilidir. Midye üreticileri bu sahili adeta bir tarla gibi kullanır. İnsanlar suya girer, toplanca midye toplar. Bunlar sahilde çuvallara konur, kamyonla Türkiye’de hala rakı-balık muhabbetinin özgürce yapılabildiği bölgelere, özellikle İzmir’e gönderilir.

Dilovası’ndaki Poliport Limanı’ndan İzmit Körfezi’ne 100 ton fuel oilin atılmasının ardından, bu kirlilikten en çok etkilenen sahillerden biri Tavşancıl oldu. Tavşancıl sahili, tamamen ziftle kaplandı. Geçen gün, Tavşancıl’dan bir okurumuz, arkadaşımız aradı. O ziftle kaplı denizden yine tonlarca midye çıkartılmış. Hiç denetim falan yok. Midye, denizdeki kirliliği en fazla içine emen, içinde zehir depolayan bir yaratıktır. Tavşancıl Sahili’ndeki midye tarlasından o zift içinde toplanan midyeler, kamyonlarla İzmir’e sevk edilmiş.

İzmir’de yaşayan dostunuz, ahbabınız varsa uyarın. Şu sıralar İzmir’de midye tava, midye dolma yemesinler. Denetimsiz şekilde toplanıp gönderilen midyelerin hepsi zehirli, bundan bilgi sahibi olsunlar.

Gebze Metrosu: Heyecan verici bir proje

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yıllardır şehrimizin trafik ve ulaşım sorununun çözümü için ana projenin “Metro” olduğunu vurguluyor. Başkan Karaosmanoğlu, bu metro konusunu yıllar önce telaffuz ettiğinde şaka gibi geliyordu.

Doç.Dr.Tahir Büyükakın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olduktan sonra, Metro konusundaki çalışmalar daha somut hale geldi. Büyükakın da Metro’nun şart olduğuna inananlardan. Ancak metro işi pahalı ve çok zor bir iş. Biz bu şehirde 8 kilometrelik bir tramvay yolu yapmaya kalktık, ne hallere geldik. Türkiye artık büyük şehirlerinde metro yapıyor. İlimizde de ilk metro projesi Gebze için hazırlanıyor.

Bu iş artık bir hayal olmanın ötesine geçti. Gebze’nin ulaşım ve trafik açısından durumu, İzmit’ten daha kötü. Gebze İzmit’ten daha kalabalık, daha sıkışık ve çok daha çarpık bir yerleşim bölgesi oldu. İlimizdeki ilk metro projesi de Darıca sahili ile GOSB arasında yapılıyor. Yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki Gebze Metrosu’nda her biri yerin 50 metre altında 12 istasyon bulunacak.

Kuşkusuz Gebze metrosu, bugünden yarına başlayıp bitecek bir iş değil. Ama hızlı yol alınıyor. Ulaştırma Bakanlığı, bu işin yapımı konusunda ikna ediliyor. Büyükşehir Belediyesi, ulaslararası uzman firmalara projeleri hazırlatıyor. Hele başlasın şu Metro projesi de görelim. Nasıl olacak? İnşaatı sırasında Gebze nasıl sıkıntılar çekecek? Bir yerleşim alanında hayat devam ederken tramvay yolu döşemenin ne kadar zor bir iş olduğunu biz İzmit’te gördük, test ettik. Metro işini de Gebze’de görelim, test edelim. Umarım, Gebze Metrosu 5-10 yıl içinde tamamlanır. Çok önemli, gerçekten heyecan verici bir proje. Çünkü Gebze Metrosu bittikten sonra, bu projede kazanılan tecrübelerle birlikte İzmit Metro’su için çalışmalara başlayabiliriz. Düşünsenize, İzmit sahilinden Metro’ya biniyor, yer altından Umuttepe’ye çıkıyorsunuz. Müthiş olmaz mı?