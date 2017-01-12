BU DA ÖNEMLİ BİR ÜLKE SORUNUDUR...

Ülkemiz büyük bir tehlike ve baskı altında, bunu tekrarlamaya gerek yok.. Terör olaylarının ardı arkası kesilmiyor..Canımızı yakmaya çalışan hainler, sinsi planlarını ülkemiz ve insanımız üzerinde gerçekleştirme arayışını sürdürüyorlar..Şunu inanarak ve dileyerek söylemek istiyorum ki sonunda bu milletin inanç ve cesaretinden korkarak pes edecekler ve inlerine çekilecekler.. Nihayetinde orada yok olup gideceklerdir.. Bu herkes tarafından bilinen bir realitedir, dahası sabır, sükunet ve inançla sonuç beklenmelidir..

Tamam da beni uzun bir süredir rahatsız eden ve sıkça kaleme almaya çalıştığım başka bir toplumsal konu daha var.. Aslında bu da bilinen başka bir realite..

Gençler.. Yani yarınların teminatı olarak yetişen gençlerimiz.. Bunlar bilhassa ilkokul dördüncü sınıftan başlayarak, lise son sınıf arası öğrenciler ne yazık ki.. Evim hem şehrin göbeğinde, hem de ara bir sokakta.. Bu çocuklar bizim ara sokakları oldukça fazla severler.. Çünkü ara sokaklarda gizli işler daha rahat yapılır..Kaçmak gerekirse çok girişi çıkışı olduğundan bir anda yok olabilir insan.. Ve onlar için avantaj sayılabilecek imkanlarla dolu mahallemizde bu çocuklar sıkça bir araya gelirler.. Haa kız veya erkek hiç fark etmez.. Zaman zaman kızlar erkeklere meydan okurcasına çıkartırlar tırnaklarını ve ciyak ciyak öterek herkesin korkmasına neden olan seslerini.. Camlara koşarız..Ama biz müdahale etmeye çekinirken onlar gözümüze baka baka kavgalarına veya kanki sohbetlerine devam ederler.. Hemen hemen hepsinin elinde öksürerek veya sağa sola tükürerek içlerine çekmeye çalıştıkları sigaraları hiç eksik olmaz..Yani anlayacağınız, yaz kış fark etmeksizin mahalle aralarında kümeleşerek çevreye rahatsızlık vermenin hiç derdi yoktur üzerlerinde.. Belki de bir komşu müdahale etse yiyecektir küfrü..

Sayın okurlar.. Allah kimseye evlat acısı vermesin..Onların mutlu olması için neler yapmayız ki.. Uzmanlar bunu şöyle anlatıyorlar.. “Ailesinde huzur olmayan, mutluluk olmayan, devamlı kavga eden ebeveynleri olan, sevgi ve şefkatten uzak çocuklar risklidir.. Ailede bulamadıklarını dışarıda ararlar.. En kritik yaşlar 8 ile 15 arasıdır”..

Evet, demek ki evlatlarımız için fedakarlık gerekiyor..Ben bazen konuşuyorum onlarla.. Çok aklı başında olanları da var tabiî ki.. Örneğin, vasat maddi imkanlara sahip ancak çok doğru yaklaşımlar sergileyen bir anane ve babanın ikinci kızları Büşra bana büyüklere taş çıkartacak açıklama yapmıştı.. “Sevcan teyzecim 15 yaşında bir kişi kendi isteğiyle davranışlarını geliştirmemişse, o saatten sonra öğretmenin ne anlamı olur.. Çocuğun küçük yaşta ipini sıkı tutacaksın..Büyüdükçe o ipi gevşete bilirsin..O zaman disiplinli olmayı öğrenir.. Anne ve babalar genellikle bunun tersini yaptıkları için böyle oluyor”..Doğru.. Vallahi çok doğru..Hepimiz mutlu, başarılı, saygılı ve terbiyeli çocuklar yetiştirmeye çalışıyoruz.. Ama nasıl iyi ebeveyn olunur bilemiyoruz.. Ara sokaklarda ciyaklayan ve saç baş dövüşen kızların, sigara içme yarışında iddialı ve küfürlerin kitabını yazacak derecede donanımlı ve çevreyi kirleten erkek çocuklarının ailesi olmayı kimsenin isteyeceğini zannetmiyorum.. Ancak bilmiyoruz ki asıl suçlu belki de bizleriz..

Bakınız bir yerde okumuştum.. Batı dünyasında zengin insanların çocukları babalarının şirketlerinde çalışmaya başlarken en alt kademeden başlarlarmış.. Yükleme memuru olurlar, temizlikçi olurlar, mutfakta çalışırlar, işin her detayında ezilirlermiş.. İsviçre’de yaşayan bir arkadaşımla sohbet ederken yabancıların çocuklarına olan yaklaşımlarını anlatırdı.. Oradaki büyük otelleri olan bir yabancı aile onu şaşırtmıştı..” Ya kardeşim, otelcilik üzerine eğitim yapan çocuklarına bulaşık yıkamaktan balık temizlemeye, yatak yapmaktan huysuz müşterilerle muhatap olmaya her şeyi öğrensin diye seferber ettiler.. Üç sene tabir caizse, anasını ağlattıktan sonra otellerinin birine resepsiyon memuru olarak tayin ettiler..Ve çalışma hayatına oradan başladı”..

Hadi dostlar gelin bir düşünelim.. Bizim ülkemizde kaç iş adamı evladına bu yaklaşımı sergiler.. Tersini düşünelim birde.. Soğan ekmek yese çocuğuna pirzola yedirmek için elinden geleni yapar.. Saçını süpürge, sakalını paspas ederek her tür fedakarlığı yapar.? Kalıbımı basarım çocuğunun boynu bükülmesin, gururu kırılmasın, kimseden aşağı kalmasın diye akla ne gelirse yapar..Eh yaparda sonra ne olur.? Ne olacak, çocuklarda böyle doyumsuz olurlar.. Sorumsuz olurlar..Ve daima anne babadan gelecek desteğe bağlı kalıp beklerler.. Ben endişeliyim.. İnanın yarınlar için endişeliyim.. Çünkü bu ülkenin kaliteli, başarılı, çalışkan, idealist ve eğitimli gençlere zamankinden daha büyük ihtiyacı var..