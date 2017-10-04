Bu defa samimi olalım mı?

Öncelikle ve altını çizerek belirtmek gerekir ki, 15 Temmuz 2016’dan bu yana ilimizde güzel bir şey yapılıyor. Siyasi parti il başkanları, her ayın birinci pazartesi günü içlerinden herhangi birinin ev sahipliğinde, farklı bir mekanda toplanıyorlar.

Bu toplantılardan çok fazla somut sonuç çıkmıyor olabilir. Ama günümüz Türkiye’sinde, günümüz Kocaeli’sinde böyle bir görüntü veriliyor olması bile güzeldir. Hiç kuşkusuz 15 Temmuz 2016 sonrası başlayan bu uygulamanın aksatılmadan her ay devam ediyor olmasında AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın tevazuunun ve pek çok AK Parti’liye oranla hoşgörüsünün, demokratlığının önemli payı vardır. Kabaca bu kentte yüzde 60 oya sahip partinin il başkanı, yüzde 1’lik oy potansiyeli bulunan partilerin il başkanları ile aynı masada, eşit söz hakkıyla oturuyorsa, bu önemli bir siyasi özveri anlamına gelir.

Bence ve keşke, bu aylık toplantılara AK Parti, CHP, MHP, Saadet Partisi, BBP, DSP ve DP’den başka öyle veya böyle hala parlamentoda bile bulunan HDP’nin il başkanı da katılsaydı. Bu önemli bir eksiklik. Ama bu haliyle bile aylık il başkanları toplantısı güzel ve hala bizim ilimize özel.

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7 siyasi partiden 6’sının il başkanları, ekim ayının ilk pazartesi günü de Şemsettin Ceyhan’ın başkanlığında Ramada Otel’de kahvaltıda bir araya geldiler. Bu ayki toplantıya CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay katılmadı. Herhangi bir art niyet veya açıklanmayan bir tepki söz konusu değil. Sarıbay, rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamamış. Ama alınan kararlara telefonda CHP İl Başkanı da katıldığını söylemiş.

İl Başkanları toplantısında alınan en önemli karar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın birlikte, partiler üstü ve siyaset üstü bir anlayışla kutlanması olmuş. Çok güzel hareket değil mi? 29 Ekim ülkemizin, devletimizin, ulusumuzun en büyük bayramıdır. Bugün hepimizin varlık nedeni 29 Ekim’dir. Zaten görkemli ve samimi kutlamak görevimizdir. Bunu teyit etmek, 29 Ekim için farklı bir program hazırlamak ayrıca güzeldir.

Karar iyi de, geçen yılki 29 Ekim için de il başkanları böyle bir karar almışlardı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahı, İzmit şehir merkezinde oturan insanlar çok rahatsız edildi. Sabahın köründe polis ve zabıta Hürriyet Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi’nde ne kadar park halinde araba varsa hepsini kaldırdılar. Büyük bir gürültü patırtı içinde elleri silahların tetiklerinde yüzlerce polis, Yürüyüş Yolu kenarına dizildiler.

7 siyasi partinin il başkanları, kol kola girmiş halde, ama adeta bir şeylerden kaçar gibi koşarcasına Yürüyüş Yolu’ndan birlikte geçtiler. Sonunda “İşte Cumhuriyet Bayramı’nı birlikte kutladık” oldu.

Böyle olmamalı. 29 Ekim kutlaması samimi olmalı. Görkemli olmalı. 29 Ekim kutlanıyor, il başkanları kol kola giriyor diye kimse rahatsız edilmemeli. Bu yıl bayram pazar gününe rastlıyor. Gelin 29 Ekim’i gerçekten hep birlikte ve samimiyetle kutlayalım.

Akşam saat 18.00 gibi, hava kararınca hep birlikte Yürüyüş Yolu’nda Fener Alayı düzenleyelim. Ellerimizde yanan meşalelerle yürüyelim. Perşembe Pazarı alanında toplanalım. 7 siyasi parti bu işe el atıyor. Ünlü bir sanatçıyı davet edelim. Fuar’da veya Anıtpark’ta veya Perşembe Pazarı alanında. Ya da Sekapark’ta. Görkemli bir Cumhuriyet Konseri yapalım. Hep birlikte 10’uncu Yıl Marşı’nı, İzmir Marşı’nı okuyalım.

Büyükşehir Belediyesi bütün şehri Atatürk posterleri ile donatsın. Cumhuriyet’i Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurmadı mı? Bütün billboardlarda, bütün raketlerde, bütün yaya köprülerinin kenarlarında Cumhuriyet sloganları ve Atatürk posterleri olsun.

Sözün kısası: 29 Ekim’i birlikte kutlayacaksak, coşkuyla, samimiyetle ve gerçekten gönülden kutlayalım. Yok bu işi iş olsun, torba dolsun dile, gösteriş olsun diye yapacaksak, hiç yapmayalım. Bırakın 29 Ekim Pazar günü sonbahar havasında öğlene kadar mışıl mışıl uyuyalım.

Çocukları koruyun çok salgın var

Havalar değişti. Çok sıcaklardan, birden serinlere geldik. Şu sıralar büyüklerde de çocuklarda da soğuk algınlığı çok yaygın. Ateş yapıyor, ishal yapıyor. 3-4 gün, bilemediniz en çok bir haftada geçiyor ama geçene kadar da insanı perişan ediyor. Vücudu tel tel dökülüyor.

Bu ortamda özellikle çocukları korumak lazım. Biraz ateşlenen biraz kırıklığı olan çocuklara okula göndermemek lazım. Servis araçları, derslikler, okul kantinleri, her yer hastalığın yayılması için çok müsait. Mutlaka işin başında önlem almak, tedaviye girmek, gelişigüzel ezbere ilaç kullanmamak lazım. Özetle dikkat edin. Şu sıralar grip, soğuk algınlığı, nedense ishal çok yaygın.

Hiç değilse yol kenarında araba bıraktırmayın

Aslında İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan karşı çıkmış, tramvay yolu çalışması nedeniyle çok yıpranan İzmit’in doğusundaki alt yapı işlerinin bu dönem ertelenmesini istemişti.

Ama İSU bölgede yeni su şebekesi ile ilgili çalışmayı başlattı. Turan Güneş Caddesi; Kanlıbağ ile Üçyol arasındaki kesimde kazıldı. Bu bölge İzmit’in en hareketli kesimi. Özellikle sabah akşam trafik çok sıkışık. Bir de cadde kazılınca, işler iyice karıştı. Aslında alt yapı işi hızlı gidiyor. Ama işin bittiği bölgeler aynı hızla kapatılıp, asfaltlanmıyor. Büyük sıkıntı var. Bir de hala bu bölgede yol kenarına araç bırakılıyor. Belediye Zabıtası, şehir merkezinde yanlış park yapan araçları çekiyor. Ama bu bölgede ne zabıta, ne polis var. Araçlar yıpranıyor, insanlar yıpranıyor. Turan Güneş Caddesi’nde şu alt yapı işi bitene kadar biraz hareketli olmak gerekiyor.

DUVAR YAZISI

ABD’de sapık katil…

İspanya’da bölücülük…

Fransa’da kundaklama…

Ne diyelim, biz halimize şükredelim.