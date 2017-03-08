Bu dönemin vaadi: Banliyö tren

Ak Partililer’den bizim şehrimiz çok büyük projeler, çok büyük vaatler dinledi.

İnanılmaz maketler gördük. 2002’den bu yana bu şehre seçim ve referandumdan önce verilen sözlerin yarısı tutulmuş olsa, bugün bizim şehrimiz Dünya’nın en modern, en güzel, en konforlu şehri olurdu.

Aslında para da vardı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2004 yılından bu yana olağanüstü yetki ve paralar kullandı. Ama kim ne derse desin. Ak Partililer kendi toplantılarında ne kadar “Bu şehri ihya ettik” diye övünürlerse övünsünler. Kocaeli, geride kalan 10-15 yıllık dönemde geriledi. Bu şehrin yaşam kalitesi eksildi. Bu şehrin kültürü değişti. Bu şehirde yaşamak eskiye göre çok daha sıkıntılı ve zor hale geldi. Bu şehrin ışıkları söndü.

Bu şehre her genel ve yerel seçim ile her referandum öncesi AK Parti’li yetkililerin ve adayların verdiği sözlerin aklımda kalan çok küçük bölümünü hatırlatayım:

“D-100 karayolu Köseköy’den Yenimahalle’ye tünele alınacak. Demiryolu da karayolu ile birlikte tünel içinden geçecek. Fethiye Caddesi’nin üst başından inen yaya, hiç duraksamadan deniz kenarına inecek” dediler.

“Toplu taşıma için monoray sistemi kurulacak” dediler.

“D-130 Karayolu’nun Gölcük içinden geçen kısmı battı-çıktı ile geçilecek” dediler.

“Kocaeli’de Universiad-2017 Olimpiyatları düzenlenecek” dediler.

“Çok modern, çok büyük kongre ve kültür sarayı yapılacak” dediler.

“Havaalanından her yere uçak gidecek” dediler..

Daha çok vaat sayabilirim. Elbette bu dönemde iyi işler de yaptılar. Arıtma tesisleri yaptılar. Alt yapıyı yenilediler. Çok ağaç diktiler. Ama Fuar’ı yok ettiler. Liman için Körfez’i doldurttular. Yeni lojistik merkezlerine, yeni fabrikalara izin verdiler.

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Bu şehir AK Parti’ye hep verdi. Onların vaatlerine inandığı için değil. Recep Tayyip Erdoğan’ı sevdiği için verdi. Genel seçim, yerel seçim, referandum. Hepsinde AK Parti Kocaeli’den Türkiye ortalamasının üzerinde oy aldı. Ama verdiği sözleri yerine getirmedi.

Şimdi 16 Nisan’da sonucu AK Parti ve geleceği açısından çok büyük önem taşıyan bir referandum var. Hiç kuşkusuz bu dönemde AK Parti’nin Kocaeli’deki 1 numarası Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’tır. Işık, öyle bol keseden atan, yapamayacağı işler konusunda söz veren bir siyasetçi değil. 16 Nisan öncesi Kocaeli halkının önüne koyduğu bir somut vaat var. Ben, kayda aldım. Işık, 10 Nisan’dan itibaren halen Pendik-Adapazarı arasında günde karşılıklı 4 sefer yapan banliyö trenlerin, aynı güzergâhta günde 8 sefer yapacağını açıkladı.

Bu önemli bir gelişmedir. Öyle sanıyorum ki, bugünlerde İstanbul-Ankara arasındaki Hızlı Tren seferlerinin sayısında da artış olacak. Işık, banliyö tren seferlerinin sayısında artış yapılırken, artık bu trenlerin Yarımca ve Hereke’de de duracağını açıkladı. Daha önemlisi, “Şu sinyalizasyon işi bitsin. 2018’de banliyö trenleri yeniden Haydarpaşa’ya kadar gidecek.” dedi.

Bunlar önemli vaatler… 16 Nisan’da sonuç ne olur, nasıl çıkar bilemem. Ama bunca yıl sözü verilen havaalanı ve uçaklar konusunda bu şehir AK Parti’ye her istediğini verse de beklediğini alamadı. Uçağımız olmadı, bari bol bol trenimiz olsun…

Bağçeşme’de bahar temizliği; Namazgah’ı bu yaz kullanalım

Bizim, yani eski ÖZGÜR KOCAELİ ekibinin yıllardır devam eden alışkanlıklarımız vardır.1976 yılında Dündar Çiğit öncülüğünde gazete kurulurken, kurucu ortaklardan biri de Sancar Şener’di. Bu gazetenin ilk spor servisi müdürü olan Sancar Şener’i çok genç yaşta, 1979 yılında amansız hastalık nedeniyle kaybettik.

Her yıl ölüm yıl dönümlerinde Sancar Şener’i, Dündar Çiğit’i, Cevat Çetin’i Bağçeşme’deki kabirlerinin başında anarız. Sancar Şener’in ölüm yıl dönümü 6 Mart. Pazartesi günü, Ben, Nazif Çanakçılı, Hazım Özbay- hasta olmasa mutlaka Nahit de gelirdi- anma programlarımızın değişmez ismi Terzi Burhan Utlu, hocamız Bağçeşme’ye Sancar Şener’i anmaya çıktık.

6 Mart’taki anmalar, bazen karla kaplı günlere rastlar. Bazen bu yılki gibi bahar havası olur. Sancar Şener’in aile kabristanı-ağabeyi Prof.Dr.Ali Namık Şener, babası İsmail Şener, annesi Saniye Şener ile birlikte, Bağçeşme’de Leyla Atakan ve İzmit şehitlerinin hemen arkasındaki bölümdedir.

Sancar Şener’in kabrine giderken dikkatimi çekti. Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, o bölgede çalışma yapıyor. Zeminler, mermer taşlar boyanıyor. Tam bir bahar temizliği var Bağçeşme’de. Bu bölümün hemen yanında da İzmit’in Namazgah’ı var.

Eskiden İzmitliler, yaz aylarına rastlayan bayramlarda bayram namazını Şehitlik’te kılarmış. Çok geniş, çimenlerle kaplı, tertemiz bir alan.

Bu ay içinde malum, restorasyon nedeniyle Yenicuma kapanacak. İzmit’te bir ibadethane sıkıntısı olacak. Bu yıl Ramazan Bayramı Haziran ayının sonlarına rastlıyor(25 Haziran). Aklıma geldi. 25 Haziran’a kadar Bağçeşme’deki Namazgah bölümünü temizleyip, bayram namazına hazırlayabiliriz. Bu yıl yaza rastlayacak Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı namazlarında, hatta yaz boyunca Cuma namazlarında Namazgah kullanılabilir. O bölgede otoparka müsait alanlar da var.

İzmit’ten pek çok ekabirin, Cuma namazı için Namazgah’a çıkacağına eminim. Bayram namazları da burada kılınırsa, namaz sonrası, kabir ziyaretleri yapılır. Büyükşehir Belediyesi’nin ve Valiliğin bu önerimi dikkate almasını dilerim.

Küçük dokunuşlar önemlidir

Malum, tramvay yolu inşaatından biz İzmitliler çok çektik ve daha birkaç ay çekmeye devam edeceğiz. Şimdi, rayların Leyla Atakan Caddesi’nin D-100’den giriş bölgesine döşenmesi işi var. Leyla Atakan Caddesi şu anda İzmit şehir içi ile D-100 arasındaki tek bağlantı yolumuz. Raylar döşenirken kapanırsa, D-100’den gelen İzmit’e giremeyecek, şehir içindeki araç D-100’e çıkamayacak.

Büyükşehir Belediyesi, Leyla Atakan girişini kapatmadan önce alternatifler arıyor. Geçen gün gördüm. Eski Valilik bahçesi ile, Mimar Sinan Köprüsü arasındaki bölgeden, D-100’e bir bağlantı yolu açılmış. Arabanızla Cumhuriyet Caddesi’nden doğuya doğru gidiyorsanız, Mimar Sinan Sokak’tan inip, bu yoldan D-100’e çıkabiliyorsunuz. Ya da Şahabettin Bilgisu Caddesi’nden batıya doğru gidiyorsanız, yine bu bağlantı yolundan D-100’e çıkabiliyorsunuz.

Tabii, sadece İstanbul yönüne çıkış var. Biraz tehlikeli. Bu bağlantı yolundan şehir içine girmek mümkün değil. Küçük bir dokunuş. Ama önemli. Bölgedeki trafiğe nefes aldıracak türden.

Leyla Atakan Caddesi kapanmadan önce, Halkevi girişini, Fevziye Camii yanındaki Cevdet Hoca Caddesi’nden D-100’e çıkışı da açmamız lazım. Ne yaparsak yapalım, bir süre daha tramvay yolunun sıkıntısını çekeceğiz. Önemli olan bu sıkıntıyı en aza indirebilmek.