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Bu Festivalde bilim var

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Bu Festivalde bilim var
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivalinde yer alan Kocaeli Bilim Merkezi, çocukları bilimle buluşturuyor.

Bilim Merkezi festivale dört farklı atölye ile katıldı. Bilim Merkezi’nden getirilen 15 farklı bilimsel düzenekte alanda sergilenmekte. Uluslararası Fuar Alanında yer alan festivalde ayrıca Bilim Merkezi’nin Sanayi 4.0 Mucit Atölyesi ve bilim şovları ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmekte.

4 FARKLI ATÖLYE

Bilim Merkezleri Çocuk Festivalinde Temizlik Robotu, Periskop, Elektro Böcek ve Bembeyaz Dişler atölyeleri kurdu. Temizlik robotu atölyesinde çocuklar eğitmenler eşliğinde küçük temizlik fırçasına motor ekleyerek kendi temizlik robotlarını yapıyorlar. Periskop atölyesinde, çocuklar kartonun içine aynalar değişik açılarla yerleştirilerek farklı yerleri gözlemleyebiliyorlar. Elektro böcek atölyesinde pil, ampul ve tüylü tel çubuklar kullanılarak çocuklar ışık saçan böcek yapıyorlar. Bembeyaz dişler atölyesinde çocuklar kendi macunlarını yapıyorlar.

SANAYİ 4.0 ÇOCUK FESTİVALİNDE

Bilim Merkezinin Sanayi 4.0 Mucit Dünyası Atölyesinde, ziyaretçiler kendi tasarladıkları 3 boyutlu objeleri 3 D yazıcılar aracılığıyla yapabiliyorlar. Çocuklar, Makey eletkronik kartları kullanarak kendi oyun konsollarını yapıyorlar. Make blok ve scratch kodlamalarla robotlara komut vererek robotları kullanacaklar. Lego ev3 setlerle yapılan akrep robot, fare kapanı, yılan robotu, zeka küpü robotunu kullanıyorlar.

BİLİM DÜZENEKLERİ İLGİ ÇEKİYOR

Bilim Merkezinden alana getirilen yer çekimi kuyusu, sen ve ben, optik ilizyonlar, uluğbeyin küresi, kadran, soğuk metal, aynalı pencere, göz bebeği, grinin değişen tonları, bozulan halka, iğne iplik geçir, gözden kaybolan, altın oran gibi 15 farklı düzenek festivale bilim kattı.

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