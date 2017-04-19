Bu festivalde renk, ırk, millet ayrımı yok

Kocaeli’ye ilk olarak gelen Çekya ve Lübnan’ın ardından Moldova, Sirbistan, Litvanya, Swaziland, Gagavuzya, Türkmenistan, Filistin, Ürdün, Kazakistan, Moğolistan ve Kosova çocukları da dünya barışı için kente adımlarını attı.
DÜNYA ÇOCUKLARI GELİYOR
23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali’ne 41 ülkeden 1000 çocuk katılacak. Festival süresince Dünya’nın dört bir tarafından gelen çocuklar Kocaeli’nde misafir edilecek. Türk aileleri ile aynı evi paylaşacak çocuklar, ırk, renk, dil, millet ayrımı olmadan bir arada yaşayabilmenin önemini adeta tüm Dünya’ya göstermiş olacak.
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