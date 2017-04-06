Bu fuar ‘iş’ yapar!

Firmaların nitelikli işçi, işsizlerin iş aradığı, kaliteli ‘İş’in peşinde koşulduğu Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri (KOİF’17) bugün kapılarını açtı.

Uluslararası Fuar Merkezi’nde cumartesi de açık olacak fuarın açılışına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da katıldı. Işık, yaşanan 15 Temmuz darbe girişimine rağmen Türkiye’nin yüzde 2 büyüdüğünü belirtti. Vali Güzeloğlu da, yıl sonuna kadar Kocaeli’nin istihdama 100 bin iş alımıyla katkı sunacağını söyledi.

100 FİRMA 120 STANT AÇILDI

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir, İşkur, KSO, KOTO, Milli Eğitim’in paydaşları arasında olduğu fuarın organizasyonunu KOÜ Vakfı üstlendi. İşkur İl Müdürü Ulvi Yılmaz ve ekibi de fuarın ev sahipliğini üstlendi. Fuarda 100 firma 120 stant açarak kurumu, ürünleri, hizmetleri tanıttı.

KOİF’17 Fuarı 09.30-18.00 saatleri arasında gezilebilecek. Cumhurbaykanı Erdoğan’ın Milli İstihdam Projesi’ne katkı sağlama adına önemli bir misyon üstlenen KOİF’17 Fuarı’nın yeni iş alanları, istihdam yaratması hedefleniyor.

İSTİHDAM İÇİN HERKES ORADA

Fuar açılışına Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İŞKUR Genel Müdürü Yardımcısı Bekir Aktürk, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İlçe Belediye Başkanlarından Kartepe Hüseyin Üzülmez, Kandıra Ünal Köken, Marka Genel sekreteri Mustafa Çöpoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, il protokolü daire müdürleri, kurumların temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

AKTÜRK: “TÜRKİYE İŞSİZLİĞİ AŞAĞIYA ÇEKTİ”

Kocaeli Anadolu Lisesi Artvin yöresi Halk oyunları gösterisi sonrası konuşan İşkur Genel Müdürü Yardımcısı Bekir Aktürk, “İşsizlik sadece Türkiye’nin değil Dünya’nın sorunu. Nitekim Dünya’da 200 milyonu aşan işsiz sayısının, önümüzdeki 4 yıl içinde 215 milyona ulaşması beklenmekte. Küresel düzeyde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, ülkemizde son 14 yılda reform niteliğinde istihdam politikaları yürürlüğe konulmuştur. Türkiye Dünya da kriz sonrası işsizlik oranını en aşağıya çeken ülke olmuştur” dedi. Aktürk, geçen yıl 2 milyon 151 bin 120 kişinin işbaşı eğitim programından yararlandığını hatırlattı.

KBB Başkanı Karaosmanoğlu da konuşmasında, “Hepimizin en büyük derdimiz iş. Sizlere tavsiyem cesur olun, üretim yapın, ticaret yapın” tavsiyesinde bulundu.

VALİ: “YIL SONU HEDEFİ 100 BİN”

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu istihdam seferberliği kapsamında ilimizde 25 bin 519 kişinin iş sahibi olduğunu aktardı, “Biz yıl sonuna kadar bunu 60 bin olarak açıklamıştık. Ancak bu rakamları görünce yıl sonu Kocaeli istihdamı inşallah 100 bini bulacaktır” dedi.

"4 bin 500 genç işe kavuşacak"

Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam ve Kariyer Günleri'nin açılışından konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bugün özel bir gün. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliğinin en başarılı geçtiği illerden biri olan Kocaeli'nde 25 binden fazla gencimizin iş bulduğu dönemde bu fuarı gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 85 özel sektör 17 kamu firması fuara katılıyor. Bu firmalarımızın alacağı eleman sayısı toplam 4 bin 508 kişi. Yani şu fuarda en az 4 bin 500 gencimiz daha işe kavuşmuş olacak ve istihdam edilecek" dedi.

Bakan Işık: Türkiye sandıkta istikrarını sağlamak zorunda

Daha sonra kurdele kesildi, açılış yapıldı. Protokol stantları gezerken, fuarın içinin hayli soğuk olması pek çok kişinin ortak şikâyet noktası oldu.

KOİF’17 Fuarı’nda işverenlerin işgücü ihtiyaçları, iş arayanların ise iş ihtiyaçları karşılanabilecek. Üniversite öğrencilerine işgücü piyasası ile ilgili bilgiler aktarılacak, çalışma hayatına hazırlanmalarının sağlanabileceği ortam hazırlanacak. Staj, gönüllü çalışma, kısa süreli çalışma ve mezuniyet sonrası istihdam imkânları da fuarda işverenler tarafından sunulacak.

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Şennur YILDIZ