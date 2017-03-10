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Bu fuar işsizlerle işvereni buluşturacak

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Bu fuar işsizlerle işvereni buluşturacak
6-7-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri (Koif’17) protokolü Vali Hasan Basri Güzeloğlu makamında yapıldı.

Protokol törenine Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, İşkur İl Müdürü Ulvi Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, SGK İl Müdürü Nurettin Nacar katıldı.

VALİ GÜZELOĞLU: “HEDEFİMİZ GENÇ İŞSİZLER”
Vali Hasan Basri Güzeloğlu, yaptığı konuşmada “60 bin yeni istihdam sağlayacağız.  Cumhurbaşkanımızın bu seferberliğe Kocaeli Ev ödevine iyi çalışan bir il oldu. Bu rakamı çok kısa sürede aşarak  üzerine çıkacağız. SGK değerlerinde Kocaeli’nde Şubat ayında 15 bin 908 yeni istihdam elde edilmiştir. Bu oran %3  artan ve yükselen ivmeyi göstermiştir. Oda borsa ve birlik yöneticilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ülkemizin derinlik ve zenginlik katan Kocaeli’de hedef genç işsizlere istihdam kazandırmak olacak açıklamalarına yer verdi. Bu fuarda ülkemizin ve bölgemizin en büyük kuruluşlarını aramızda görmekten mutluluk duyarız. İnterteks salonunda 6 Nisan Perşembe günü saat 11.00’da  gerçekleşecek olan  İstihdam Fuarı’na 100 firma katılacak. Tüm Kocaeli halkını davet ediyoruz” dedi. 

FUARIN HEDEFİ
Fuarın öncelikli hedefleri arasında işverenlerin işgücü ihtiyaçlarını karşılamak, iş arayanların iş ihtiyaçlarını karşılamak, üniversite öğrencilerine işgücü piyasası ile ilgili bilgiler aktarmak, öğrencileri çalışma hayatına hazırlanmalarını sağlamak, öğrencilerin çalışabilecekleri iş yerleri konusunda bilgi edinebilecekleri bir ortam hazırlamak, öğrencilere rehberlik etmek, öğrencilere staj, gönüllü çalışma, kısa süreli çalışma ve mezuniyet sonrası istihdam imkânları hakkında bilgilendirme yapmak yer alıyor. 

Şennur YILDIZ
 

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