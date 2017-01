Bu gıdalardan uzak durun!

Uykunun kaliteli olmasında yatmadan önce tüketilen yiyecekler önemli rol sahibi. Peki geceleri hangi gıdalardan uzak durmak gerekiyor?

Günümüzde birçok kişi gece uyuyamamaktan, midesinin rahatsız olmasından yakınıyor. Bu tür durumlarda özellikle akşam saatlerinde ve gece yatmadan önceki son öğünde yediklerinizi gözden geçirmeniz gerekiyor. Hem sağlığı korumak hem de rahat bir uyku için sakınılması gereken besinler var. İşte onlardan bazıları

YAĞLI BESİNLER

Mide yağlı, kızartmalı besinleri sindirmek için çok çalışır ve uğraşır. Eğer akşam saatlerinde pizza, hamburger, patates kızartması gibi fast food besinler, yağ içeriği fazla veya kızartmalı yemekler yerseniz gece huzursuz bir mide sizi bekliyor olabilir.

BAHARATLAR

Özellikle gastrit, reflü gibi mide rahatsızlığı olan kişilerin akşam saatlerinde fazla baharatlı, biberli, sarımsaklı yiyecekler tüketmesi gece kaliteli bir uyku uyumasını engeller.

BASİT KARBONHİDRATLAR

Akşam yemeğinden sonra yapılan çay saatinde tüketilen beyaz unlu ve şekerli kurabiye, pasta, çikolata, kraker, cips, abur cuburlar, hazır meşrubatlar kısa süre sonra tekrar acıkmanıza neden olur. Ayrıca kan şekerinizi dalgalandırdığından yaşam kalitenizi düşürür. Bu gibi besinler yerine bir porsiyon meyve tercih edebilirsiniz

KIRMIZI ET

Kırmızı et mide için sindirmesi zor besinlerden biridir. Özellikle yağlı et ise sindirim sistemi uzun süre uğraşır. Kırmızı et tercih ettiğiniz öğün gündüz saatlerinde olursa akşam yemeğini de hafif tercih ederseniz uyku kalitenizi artırmış olursunuz.

KAFEİNLİ İÇECEKLER

Kahve, enerji içecekleri gibi kafein içeren içecekler uyarıcı özelliğinden dolayı uykunuzun kaçmasına neden olabilir. Ayrıca idrar söktürücü özelliğinden dolayı gece uykunuzun bölünmesine neden olur.

ÇİĞ SEBZELER

Sindirim sisteminizde gaz gibi sorunlar yaşayan biriyseniz akşam saatlerinde çiğ sebze tüketmeniz önerilmez. Lif içeriklerinden dolayı sindirim sırasında oluşan gaz derin bir uyku uyumanıza engel olur.

KURUYEMİŞLER

Kuruyemişler yağ içeriği fazla olan besin grubudur ve tüketimi de sağlığa oldukça faydalıdır. Ancak büyük porsiyonlarda tüketimi aşırı yağa bağlı fazla enerji alımından dolayı gecele vücudun yağ depolamasına neden olabilir. Porsiyon miktarı küçük tutulmalıdır.



TURUNÇGİLLER VE EKŞİ MEYVELER

Turunçgiller ve ekşi meyveler diğerlerine göre daha fazla asit içerir ve mide asidinin de artmasına neden olurlar. Bu da mide yanmasına ve ekşimesine neden olabilir.