BU GİDİŞ NEREYE?

Gün geçmiyor ki, yeni bir vahşet görüntüsü ile sarsılmayalım. Eline koca bıçağı alıp karısını sokak ortasında lime lime eden canavar ruhlu erkek teröründen tutun da, sokakta öz evladını falakaya yatıran sadist babaya… Yetiştirme yurdunda bakıma muhtaç çocuk ve kadınlara işkence görüntülerinden tutun, kimi sözüm ona eğitim yuvalarına varıncaya kadar şiddetin enva-i çeşit zulüm ve gayri insani muameleleriyle karşılaşıyoruz.

Son olarak televizyonlara yansıyan Sakarya Kaynarca’daki hadise kan donduracak cinsten. Takip etmişsinizdir. Sakarya Kaynarca'da eşi benzeri görülmemiş insanlık dışı bir vahşet yaşandı. Suriyeli 9 aylık hamile bir hanıma tecavüz ettikten sonra 10 aylık bebeği ile birlikte hunharca katletmesini şiddetle ve nefretle kınıyorum. Bu mel'un fiili işleyenler, bırakınız insan olmayı; vahşi hayvan bile olamazlar, çünkü vahşi hayvanlar bile türdeşlerine böyle bir muameleyi reva görmezler. Bu muzır tiplerin coğrafyamızda yaşıyor olmaları ve insanlık ailesinin birer ferdi olarak rahatça içimizde dolaşmaları hem kabul edilemez ve hem de ürkütücü. Bunların bizim içimizde rahat dolaşmaları bir utançtır. Bu nasıl bir vicdandır ve nasıl bir şehevi arzu ya da kindir ki böyle bir vahşete imza atılıyor? Kelimelerle ifade edilemez. İnanın bu tipler için "idam" insanlığın, mazlumların ve mağdurların selameti için elzemdir.

Tekraren bu mel'un fiili kınıyor, fail ya da faillerinin en ağır ceza ile cezalandırılmalarını bekliyorum.

Tüm bu vahşet bir yana; maktulenin eşinin basına yansıyan ifadesi, bir minnet ve vefa örneği olduğu gibi; insanlığa örneklik teşkil edebilecek bir manifesto niteliğindedir. “Raporlara trafik kazasından ölmüştür, memleketimde Türkiye’ye karşı bir kin ve nefret oluşmasın” Diyor. Namussuzluğun dikalası yapılmış, eşi ve karnındaki cenini ile kucağındaki 10 aylık bebeği hunharca katledilmiş, 27 yaşındaki genç bir babanın vakarlı duruşuna, samimiyetine, kendisini bağrına basan ülkeye olan sadakatine, kadirşinaslığına ve vefasına bakar mısınız?

Evet değerli dostlar, sosyal medyada genelde yabancı düşmanlığını, özelde de Suriye düşmanlığını körükleyenler ellerine kına yaksınlar. Bu sonuç onların eseri, her gün yabancı düşmanlığını körüklediler. Kin ve nefretlerini kustular. Sonuç ortada.

Değerli dostlar, bu gidiş nereye?

Ne ara bu toplumun bazı fertleri bu hale geldi?

Merhamet, şefkat, sevgi ve saygı esaslı değerlerimiz ne ara bu denli iğdiş edildi, bu değerlerin ırzına geçilmesine kim/kimler yol verdi?

Toplumun az da olsa bazı fertlerinin şehevi duygularına kurban olacak derecede canavarlaşmasına iten nedenler ne ola ki?

Bu işin, din ile iman ile bir alakası yok ve izahı da yapılamaz. Hiçbir inanç bu çürümüşlüğü kaldıramaz. Ne Müslümanlık, ne Hristiyanlık, ne Yahudilik, ne putperestlik, ne mecusilik, ne satanistlik, ne ateisitlik ve hatta ne de müşriklik bu vahşeti içselleştiremez, sahiplenemez ve kaldıramaz. Bu sorun, tamamen insanlık sorunu. İnsani refleksleri dumura uğramış insanların ancak böylesi mel’un fiillere başvurması beklenebilir.

Kendi kendimize sormalıyız.

Ahlaki çürüme ve dejenerasyona iten ve buna kaynaklık eden nedenler nelerdir? Bu toplum ki, muaveneti, (yardımlaşmayı) iyilik yapmayı, yol göstermeyi, yolda kalmışa yardım etmeyi, ensar olabilmeyi, bir dilim ekmeğini bile ihtiyaç sahipleriyle bölüştürme yarışına girmeyi kendisine şiar edinmiş bir toplum iken, ne ara dejenerasyon başlamış ve bazı insanlarımız bu hale gelmişler? Anlamakta zorlanıyorum.

Genel kabul görmüş ahlak kurallarından, değerler hiyerarşisinden ve amel-i salih manzumesinden saptığımız müddetçe, benzeri örneklerle karşılaşmamız kaçınılmaz olur.

Bu yüzden;

Toplumbilimcilerimizin, Sosyal bilimcilerimizin, din adamlarımızın ve eğitim ve öğretim camiamızın ivedilikle eşzamanlı ve eşgüdümlü bir şekilde çalışarak, bu çürümeleri doğuran nedenleri ortaya koymak suretiyle raporlar hazırlamaları ve bu raporlarını kamuoyu ile ve ilgili kurumlarla paylaşmaları önem arz etmektedir.