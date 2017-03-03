Bu güne dikkat! 20 derecenin üzerine çıkacak

20 DERECE’NİN ÜZERİ
Meteoroloji’nin raporuna göre bugün en yüksek sıcaklık 14 derece bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları yarın 18, pazar günü 21 dereceyi bulacak. Önümüzdeki beş gün boyunca gece sıcaklıkları da 7-8 derecenin altına düşmeyecek.
20 DERECE’NİN ÜZERİ
Meteoroloji’nin raporuna göre bugün en yüksek sıcaklık 14 derece bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları yarın 18, pazar günü 21 dereceyi bulacak. Önümüzdeki beş gün boyunca gece sıcaklıkları da 7-8 derecenin altına düşmeyecek.
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