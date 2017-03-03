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Bu güne dikkat! 20 derecenin üzerine çıkacak

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Bu güne dikkat! 20 derecenin üzerine çıkacak
Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün raporuna göre bölgemizde önümüzdeki beş gün boyunca yağış beklenmiyor.

20 DERECE’NİN ÜZERİ

Meteoroloji’nin raporuna göre bugün en yüksek sıcaklık 14 derece bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları yarın 18, pazar günü 21 dereceyi bulacak. Önümüzdeki beş gün boyunca gece sıcaklıkları da 7-8 derecenin altına düşmeyecek.

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