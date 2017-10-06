Bu güne dikkat! Kocali'de sıcaklık hızla düşecek

HIZLI SICAKLIK DÜŞÜŞÜ

Meteoroloji’nin raporuna göre bölgemizde bugün ve yarın yağış yok. Bugün 27, yarın 29 derece sıcaklık olacak. Pazar günü sağanak yağış geliyor ve sıcaklık 22 dereceye geriliyor. Gündüz sıcaklığı pazartesi günü 21, salı günü 19 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklıkları da 11-17 derece arasında olacak. Ani sıcaklık değişimleri yine hastalıklara davetiye çıkartacak.

