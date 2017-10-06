Bu güne dikkat! Kocali'de sıcaklık hızla düşecek
Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü önümüzdeki günlerle ilgili hava tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre bölgemizde bugün yarın yine yaz havası var. Pazar günü yağışla birlikte sıcaklık hızla düşüyor.
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HIZLI SICAKLIK DÜŞÜŞÜ
Meteoroloji’nin raporuna göre bölgemizde bugün ve yarın yağış yok. Bugün 27, yarın 29 derece sıcaklık olacak. Pazar günü sağanak yağış geliyor ve sıcaklık 22 dereceye geriliyor. Gündüz sıcaklığı pazartesi günü 21, salı günü 19 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklıkları da 11-17 derece arasında olacak. Ani sıcaklık değişimleri yine hastalıklara davetiye çıkartacak.
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Etiketler : Meteoroloji, Kocaeli, sıcaklık, soğuk
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