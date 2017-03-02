  • BIST 89.320
  • Altın 146,907
  • Dolar 3,6567
  • Euro 3,8631
  • Kocaeli 5 °C

BU  GÜZELLİKLER   BİTMEZ.. YAZLIK  ILICASI  TERMAL  TESİSLERİ..        

» »
Sevcan TAMER

Burası  Kocaeli.. Burası  İzmit.. Geçen  hafta da  sizlerle  paylaştığım  gibi,  tüm  kaybettiklerine  rağmen  bu  ilin  güzellikleri  saymakla  bitmez.. Her  yanında  Yaratanın  lütfettiği  zenginlikler  varlığını  korumaya  çalışırken,  diğer  yanında  başka  bir  değer  adını  ülkeye  duyurmaya  yetiyor..Yani  bildiğiniz  gibi  doğusu da,  batısı da.. Kuzeyi de,  güneyi de  bambaşka  havanın  tatlı  esintisini  içinde  yaşayan  herkese  yansıtıyor.. Veee,  bir  tatlı  tebessüm  olarak  yüzlerdeki  yerini  korumaya  devam  ediyor..Ki, inanınız  bu  tebessüm  ömre  bedel..

  İşte  onlardan  bir  tanesi  bizi  nasıl  büyüledi  anlatmak  istiyorum  sizlere.. Anlatmak  istiyorum  çünkü,  bu  ilin  kayıplarını  yüzüne  vuran, “Kocaeli  kaliteli  yaşam  adına  zayıf”  diyenlere  veya  görmemiş,  duymamış  olabilecek  kişileri  haberdar  etmek  niyetiyle  bir  kez  daha  ilimin  kalitesi  tartışılmaz  zenginliklerini  anlatmayı  sürdürüyorum..                                      Bunu  yapmayaysa  bayılıyorum.. Hele de  insanların  birbirine  düşmanmışçasına  davrandığı  şu  günlerde,  onları  hayatın  yaşanası  taraflarına  çekmeye  bayılıyorum..

  Geçen  hafta, Gölcük  Belediye  Başkanı  sevgili  kardeşim  Mehmet  Ellibeş  bizim  akilleri  Ilıca  Termal  Tesislerine  davet  etti.. Onlara  daveti  söylediğim zaman  bu  derece  mutlu  olacaklarını  düşünmemiştim.. Neyse  o  güzel  ve  nazik  davete  bizlerde  dernekçe  bir  katkı  yaparak  önce  tesislere  bitişik  otantik  restoranın  huzur  verici  ortamında  kahvaltı  etmelerinin  iyi  olacağını  düşündük.. Ve bir  otobüs  misafirle  Gölcük  Belediyesinin  Yeniköy deki  Yazlık  Ilıca  Tesislerine  gittik.. Önce  son  derece  bol çeşit  sunarak  hizmet  veren  restoranda  yapılan  kahvaltı  tebessümlerin  coşmasına  yetti.. Sonra  içinde  sağlığın  sırları  gizli  Ilıca  Termal  suyuna  gireceklerin  sayısı  belirlendi.. Diğerleriyse  “biz  çok  mutluyuz,  sohbet  eder,  çay,  kahve içer  sizi  bekleriz” diyerek  banyolara  gidenlere  el  salladılar..

Ben  daha  önce  bir  haber  dolayısıyla tesise  gitmiştim,  ama  havuza  veya banyolara  girmemiştim.. Tabi ki  bu  gün  girmeye  kararlıydım.. O gizemli  kaynar  suyun  içine  girmek  heyecanlandırmıştı  beni..Arkadaşlarla  havuzun  başına  gelmeden  bir  takım  kuralları  yerine  getirdik.. Sağlığımız  hakkında  bilgiler  verdik.. Görevlileri  ikna  edince  havlularımızı,  bonelerimizi,  terliklerimizi  alarak  duşa  yöneldik.. İlk  duşu  yaptıktan  sonra  havuza  girmeye  hazırdık..İşte  bundan  sonrası  rüya  gibiydi..Tesiste  bay,  bayan, çocuk havuzları  mevcut..  Hem de  pırıl,  pırıl  billur  görünümünde..Sonra  Türk  Hamamı, buhar  odaları, tuz  odaları, sauna, masaj ve terapi odaları  önünüzde sıralanıyor.. Bunun  dışında  rahatlığından  dolayı  tercih  edilen  aile  odaları  çok  revaçtaymış..Yetmedi mi.? O  zaman  termal  suyu  katkılı  çamur  banyosu  sizi  bekliyor.. Haaa,  tüm  bu  huzurlu  yorgunluk  sonunda  acıktınız mı.? Yanı  başınızdaki  restoran  ve  kafeterya mis  gibi  yemekleriyle  sizi  doyurmaya  hazır.. Okkalı  bir  kahve  veya  demli  bir  bardak  çay  ise  cabası.. Ben  havuzun  içimi  ısıtan  suyuna  girdikten  sonra  böyle  bir  terapiye  ne  denli  ihtiyacın  var  olduğunu  anladım.. Gözümü  açıp  etrafıma  baktığımda  havuzdaki  herkesin  aynı  duyguları  taşıyor  olduğuna  emindim.. Ayrıca  çalışan  personelin  titizliği  ve  güler  yüzlü  yaklaşımı  ortamı  daha  sevimli  kılıyordu.. Havuzda  yüzmeyi  yeterli  bulduğunuzda  tertemiz  havlularla  örtülü  şezlonglara  uzanarak  su  sesi  eşliğinde  kestirmek,  bizim  gibi  koşuşturan  insanlar  için  bir  rüya  gibi  adeta..  Orada  geçirdiğimiz  bir  kaç  saat  sonra  kendimizi  tanıyamayacak  kadar  hafiflemiş  ve  rahatlamış  bulmak,  bu  suyun  olumlu  etkisini  daha  iyi  anlamamıza  yetti.. Banyo  keyfi  bittikten  sonra  restorana  geçerek  birer  çorba,  üzerine de  mis  gibi  çay  içmek,  günümüzün  ne  denli  keyifli  geçtiğinin  imzası  oldu.. Sizlere  o  günkü  duygularımı  anlatmaya  çalışıyorum,  çünkü   başta da  dediğim  gibi  burnunuzun  ucundaki  sağlık  hazinesini  çoğumuzun  bilmediğini  biliyorum.. Yazıyorum  çünkü  gitmenizi  ve  bizim  yaşadıklarımızı  yaşamanızı  arzu  ediyorum.. Ardından   önce  bu zenginliği  bize  armağan  eden  Yaratanımıza  şükretmenizi,  sonrada  hizmetimize  açanların  kıymetini  bilmenizi  tavsiye  ediyorum..  Teşekkürler  Sayın  Başkan  Mehmet  Ellibeş.. Herkes  adına Teşekkürler..             

Bu yazı toplam 62 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
ÖNE ÇIKANLAR
  • Kömürcüler bunu hep yapıyor
  • Doğru ile Yanlış
  • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
1/20
FOTO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
VİDEO GALERİ
12345678
KÜLTÜR SANAT
BİLİM, TEKNOLOJİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
Haber Scripti