BU  GÜZELLİKLER   BİTMEZ.. YAZLIK  ILICASI  TERMAL  TESİSLERİ..        

Burası Kocaeli.. Burası İzmit.. Geçen hafta da sizlerle paylaştığım gibi, tüm kaybettiklerine rağmen bu ilin güzellikleri saymakla bitmez.. Her yanında Yaratanın lütfettiği zenginlikler varlığını korumaya çalışırken, diğer yanında başka bir değer adını ülkeye duyurmaya yetiyor..Yani bildiğiniz gibi doğusu da, batısı da.. Kuzeyi de, güneyi de bambaşka havanın tatlı esintisini içinde yaşayan herkese yansıtıyor.. Veee, bir tatlı tebessüm olarak yüzlerdeki yerini korumaya devam ediyor..Ki, inanınız bu tebessüm ömre bedel..

İşte onlardan bir tanesi bizi nasıl büyüledi anlatmak istiyorum sizlere.. Anlatmak istiyorum çünkü, bu ilin kayıplarını yüzüne vuran, “Kocaeli kaliteli yaşam adına zayıf” diyenlere veya görmemiş, duymamış olabilecek kişileri haberdar etmek niyetiyle bir kez daha ilimin kalitesi tartışılmaz zenginliklerini anlatmayı sürdürüyorum.. Bunu yapmayaysa bayılıyorum.. Hele de insanların birbirine düşmanmışçasına davrandığı şu günlerde, onları hayatın yaşanası taraflarına çekmeye bayılıyorum..

Geçen hafta, Gölcük Belediye Başkanı sevgili kardeşim Mehmet Ellibeş bizim akilleri Ilıca Termal Tesislerine davet etti.. Onlara daveti söylediğim zaman bu derece mutlu olacaklarını düşünmemiştim.. Neyse o güzel ve nazik davete bizlerde dernekçe bir katkı yaparak önce tesislere bitişik otantik restoranın huzur verici ortamında kahvaltı etmelerinin iyi olacağını düşündük.. Ve bir otobüs misafirle Gölcük Belediyesinin Yeniköy deki Yazlık Ilıca Tesislerine gittik.. Önce son derece bol çeşit sunarak hizmet veren restoranda yapılan kahvaltı tebessümlerin coşmasına yetti.. Sonra içinde sağlığın sırları gizli Ilıca Termal suyuna gireceklerin sayısı belirlendi.. Diğerleriyse “biz çok mutluyuz, sohbet eder, çay, kahve içer sizi bekleriz” diyerek banyolara gidenlere el salladılar..

Ben daha önce bir haber dolayısıyla tesise gitmiştim, ama havuza veya banyolara girmemiştim.. Tabi ki bu gün girmeye kararlıydım.. O gizemli kaynar suyun içine girmek heyecanlandırmıştı beni..Arkadaşlarla havuzun başına gelmeden bir takım kuralları yerine getirdik.. Sağlığımız hakkında bilgiler verdik.. Görevlileri ikna edince havlularımızı, bonelerimizi, terliklerimizi alarak duşa yöneldik.. İlk duşu yaptıktan sonra havuza girmeye hazırdık..İşte bundan sonrası rüya gibiydi..Tesiste bay, bayan, çocuk havuzları mevcut.. Hem de pırıl, pırıl billur görünümünde..Sonra Türk Hamamı, buhar odaları, tuz odaları, sauna, masaj ve terapi odaları önünüzde sıralanıyor.. Bunun dışında rahatlığından dolayı tercih edilen aile odaları çok revaçtaymış..Yetmedi mi.? O zaman termal suyu katkılı çamur banyosu sizi bekliyor.. Haaa, tüm bu huzurlu yorgunluk sonunda acıktınız mı.? Yanı başınızdaki restoran ve kafeterya mis gibi yemekleriyle sizi doyurmaya hazır.. Okkalı bir kahve veya demli bir bardak çay ise cabası.. Ben havuzun içimi ısıtan suyuna girdikten sonra böyle bir terapiye ne denli ihtiyacın var olduğunu anladım.. Gözümü açıp etrafıma baktığımda havuzdaki herkesin aynı duyguları taşıyor olduğuna emindim.. Ayrıca çalışan personelin titizliği ve güler yüzlü yaklaşımı ortamı daha sevimli kılıyordu.. Havuzda yüzmeyi yeterli bulduğunuzda tertemiz havlularla örtülü şezlonglara uzanarak su sesi eşliğinde kestirmek, bizim gibi koşuşturan insanlar için bir rüya gibi adeta.. Orada geçirdiğimiz bir kaç saat sonra kendimizi tanıyamayacak kadar hafiflemiş ve rahatlamış bulmak, bu suyun olumlu etkisini daha iyi anlamamıza yetti.. Banyo keyfi bittikten sonra restorana geçerek birer çorba, üzerine de mis gibi çay içmek, günümüzün ne denli keyifli geçtiğinin imzası oldu.. Sizlere o günkü duygularımı anlatmaya çalışıyorum, çünkü başta da dediğim gibi burnunuzun ucundaki sağlık hazinesini çoğumuzun bilmediğini biliyorum.. Yazıyorum çünkü gitmenizi ve bizim yaşadıklarımızı yaşamanızı arzu ediyorum.. Ardından önce bu zenginliği bize armağan eden Yaratanımıza şükretmenizi, sonrada hizmetimize açanların kıymetini bilmenizi tavsiye ediyorum.. Teşekkürler Sayın Başkan Mehmet Ellibeş.. Herkes adına Teşekkürler..