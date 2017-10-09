Bu haber "Kadın mermerci mi olur?" diyenlere

"Kadın mermerci mi olur?" diyenlere aldırış etmeden KOSGEB desteğiyle açtığı doğal taş firmasıyla Türkiye'nin 7 bölgesine ürün satan Çiğdem Demircioğlu, işini daha da büyütmeyi hedefliyor.

Başiskele ilçesinde 2 bin 500 metrekarelik alanda kurduğu doğal taş firmasında 5 kişiye istihdam sağlayan bir çocuk annesi 35 yaşındaki Çiğdem Demircioğlu, 2 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiği sektörde yeniliklere öncülük eden bir iş kadını olmayı hedefliyor.

Demircioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteden mezun olduktan sonra yaklaşık 5 yıl doğal taş sektöründe faaliyet gösteren firmaların muhasebe ve finans birimlerinde çalıştığını söyledi.

Çalıştığı uzun yıllar boyunca doğal taş sektörü hakkında büyük bir bilgi ve tecrübe edindiğini belirten Demircioğlu, bundan aldığı cesaretle 2015 yılında doğal taş ticareti yapan işletme açmaya karar verdiğini dile getirdi.

"Türkiye genelinde kendi markamızla satış yapıyoruz"

Demircioğlu, işini bıraktıktan sonra KOSGEB desteği alabilmek için girişimcilik kursuna yazıldığını dile getirerek, kurs aldığı süre içerisinde gerekli fizibilite çalışmalarını da tamamladığını anlattı.

Erkek kardeşinin de desteğiyle 3 Ağustos 2015'te firmasını kurduğunu aktaran Demircioğlu, şöyle devam etti:

"Şu an granit mermer işi yapıyoruz. Yurt dışından Türkiye pazarında son 2 yıldır trend olan bir taşı ithal ediyorum. 1,5 milimetre kalınlığında bir doğal taş. Taş çok ince, çok esnek ve kullanım ömrü çok uzun. Başta inşaat ve mobilya sektörü olmak üzere birçok alanda uygulaması var. Yıllık kapasitemiz 35 bin metrekare ve bunun pazarlamasının yapılması gerekiyor. Ürünün tanınması için çok uğraştım. Şu an Türkiye geneline kendi markamızla satış yapıyoruz."

Demircioğlu, sektörde tutunmak için müşterilerine karşı hep samimi olduğunu ve ani kararlar vermediğini vurgulayarak, şu an kemik kadrolarında 5 kişi olduğunu, proje bazlı işlerde bu sayının 15-20'ye kadar yükseldiğini ifade etti.

"Standart kalıpların dışına çıkmak istiyorum"

Kadın girişimci Demircioğlu, kendi firmasını açacağını söylediğinde çevresindekilerin "Kadın mermerci mi olur?" diyerek şaşkınlıklarını ifade ettiklerini ancak genel olarak olumlu tepkiler aldığını belirterek, "Çok mutluyum bu işe girdiğim için. Gönül vererek ticaret yapıyorum. Severek yaptıktan sonra her iş oluyor. Türkiye'nin bütün kentlerine ürün satmak istiyoruz. Standart kalıpların dışına çıkmak ve firmamı daha da büyütüp, daha fazla istihdam sağlamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Çiğdem Demircioğlu, kendi işini kurmak isteyen kadınlara şu tavsiyelerde bulundu:

"Kendi işini açmayıp bundan korkan arkadaşlarımın alabilecekleri riski iyi hesaplayıp, yola öyle çıkmalarını tavsiye ediyorum. Ben de çok korkuyordum ama başladım. Şu anda teşvikler konusunda iyi bilgilere sahibim. Öncelikle KOSGEB çok iyi destekliyor. Bunun yanı sıra istihdam ettiğiniz personel için devlet de teşvik veriyor. Yani 'Yeter ki siz bir şeyler yapmak isteyin, ben sizin yanınızdayım.' diyor. Sadece nereden başlayacağınızı bilmeniz lazım. Teşviklerden gayet memnunum."