Bu hafta 15 bin oluruz

Son iki haftadaki sonuçların ardından Kocaelispor’da artık liderlik hesapları başladı. Pazar günkü Karacabey maçına çıkarken, lider olma ihtimalimiz olacak. Olası bir Sancaktepe yenilgisi veya beraberliğinde, alacağımız galibiyetle grubun zirvesine çıkacağız. İlk kez böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Gerek son maçlardaki iyi sonuç ve oyunlar, gerekse liderliği yakalama ihtimalinden dolayı bu haftaki maçta ben taraftar patlaması bekleniyorum. Gerçi hafta sonu sağanak yağış tahmin ediliyor ama ben buna rağmen dolu tribünler önünde oynayacağımız inancındayım.

BİLETİ ERKENDEN ALIN

Rakamsal olarak beklentimi, tahminini yazacak olursam, 15 bini buluruz sanıyorum. Güvenlik nedeniyle kapalı olan dağ tarafındaki kale arkası dışındaki üç tribünün de tamamen dolacağını ümit ediyorum. Belli sayıda kombine sahibi var. Muhtemelen yarından itibaren bilet satışları da başlayacak. Satışın başlamasıyla birlikte stant noktalarında uzun kuyruklar olacak gibime geliyor. Cumartesiye kadar tüm biletler tükenir sanıyorum. Buradan taraftarı uyarmak da isterim. Biletimi gişede alır, maça girerim düşüncesinde olmasınlar. Yani sona kalmasınlar. Bilet bulamama, dolayısıyla maça girememe tehlikesi yaşayabilirler.

HELE LİDER OLURSAK

Tavsiyem olur ki, biletlerin erkenden alıp tedbirli olsunlar, son güne kalırlarsa sıkıntı yaşarlar. Sonra uyarmadı demesinler. Bu sezon ortalaya 10 bin kişiye oynadık. Sezonun en kalabalık maçını bu hafta oynarız diye düşünüyorum. Hele liderliği alırsak, bir sonraki iç saha maçında dağ tarafındaki kale arkasını da açılacak, taraftar sayısı 20 binleri bulacaktır. Herkes şimdiden bayrağını, atkısını, beresini hazırlasın, pazar günü tüm yollar İsmetpaşa’ya çıkar.

Öztonga ve Demirel ile keyifli bir yayın oldu

Önceki akşam Kocaeli TV’deki Top Ağlarda programında iki özel konuğum vardı. Biri 10 yıl Yeşil-Siyahlı formayı başarıyla taşıyan Engin Öztonga, ikincisi 7 yaşından beri Kocaelispor’un içerde dışarda hiçbir maçını kaçırmayan Gökmen Demirel. Keyifli bir yayın oldu, 2 saatin nasıl geçtiğini anlaşamadık. Sevgili Engin futbolu bıraktıktan sonra kendisini geleceğin futbolcularını yetiştirmeye adadı. Önce Kullar’da bir çim halı tesisi yaparak, futbol okulu açtı. Bir süre önce de son yıllarda alt yapı çalışmalarında öne çıkan, fark yaratan Gölcük Karadenizspor’dan gelen teklifle bu kulübün teknik sorumlusu oldu. Engin, yol arkadaşı Murat Cinemre ile birlikte zamanının büyük bölümünü miniklerle, geleceğin yıldızlarıyla geçiyor, onlara deneyimlerini aktarıyor. Özellikle hafta sonları çok yoğun, sabahtan akşama kadar antrenmanlarda.

TAKIMI ÇOK BEĞENMİŞ

Bu yüzden Kocaelispor maçlarına gelemiyor ve bunun büyük üzüntüsünü yaşıyor. Manavgat maçı hafta arasıydı ya, koşar adım gelmiş tribündeki yerini almış. Kocaelispor’u çok beğendiğini, hafta içi olmasına rağmen tribündeki hatırı sayılır taraftarın coşkusundan etkilendiğini, camiayı hedefe inanmış gördüğünü söyledi. Sevgili Engin futbol okulu antrenmanda yaşadığı bir olayı şöyle aktardı: “Bir taraftan telefonla Kocaelispor’un maçını takip ediyorum, öbür taraftan çocuklara antrenman yaptırıyorum. Kocaelispor maçından gol haberi geldi, tam o sırada futbol okulu idmanında da gol oldu. Gol diye çığlık attım tabi, futbol okulunda gol yiyen takımın kalecisi bozuldu, “Hocam yediğim golü bu kadar sevineceğinizi tahmin edemezdim” dedi. İzah ettim durumu, hep birlikte gülümsedik”

“11 FİNALİMİZ VAR”

Sevgili Gökmen, Kocaelispor aşkıyla yanıp tutuşan bir isim. 7 yaşından beri tribünlerde. Onun için içerisi dışarısı fark etmiyor, takım nerede Gökmen orada. Kulüp adına görevi de var; görüntü alıyor, fotoğraf çekiyor. Camiada, tribünlerde onu sevmeyen yoktur. Sevgili Gökmen’in bir başka özelliği yıllardır alt yapı faaliyetlerine duyduğu ilgi. Alt yapıda onun kadar maç izleyen yoktur diyebilirim. Sevgili Gökmen yayında Kütahya maçına yönelik gözlemlerini aktardı, genel anlamda düşüncelerini söyledi. “Kağıdı kalemi alıp, liderlik hesaplarına başladın mı ?” soruma, “Hayır abi, ben maç maç bakıyorum. Önümüzde 11 final var” yanıtı verdi. Aslında Gökmen’in özellikle alt yapıya dair söyleyeceği çok şey vardı ama programın süresi yetmedi. Bir başka sefere inşallah diye sözleştik.

Transfer yönetmeliğini, sistemi sorgulamalıyız

Dün öğleden sonra Acısuspor’da uzun yıllardır yöneticilik yapan sevgili Adnan Karslı aradı. Adnan özetle şunları söyledi; “Abi biliyorsun kulübü güçlükle ayakta tutuyoruz. Transfer yapacak gücümüz yok. Yöremizdeki gençlerden bir takım kurduk, 2.Küme’ye katıldık. İlk maçımızı da güzel bir oyunla kazandık. İkinci hafta Derince G.B ile maçımız vardı. Rakip ilk maçını farklı kaybetmişti. Bizim karşımıza tamamen farklı bir kadroyla çıktılar. 1.Küme’de şampiyon olan TEK Spor’dan bir sürü oyuncu almışlar. Tabi böyle olunca güç farkı ortaya çıktı, diremedik farklı kaybettik. 2.Küme burası gençler oynasın, gençler yetişsin istiyoruz. Ama gücü olan kulüpler, şampiyon takımın futbolcularını alıp tüm dengeleri bozuyor. Böyle bir durumda karşılanan gençlerin haklı olarak şevki kırılıyor, morali bozuluyor. Bu çocukları bir sonraki maça nasıl çıkartacağım kara kara düşünüyorum. Bir yerlerde yanlış var. Transfer yönetmeliğini, sistemi sorgulamalıyız. Bu şekilde futbolcu yetiştiremeyiz”

Benzer açıklamaları Derbent Esnafspor teknik sorumlusu sevgili İshak Zengin de yapmış, köşemde değerlendirmiştim. TFF’nin transferi zorlaştıran, kulüpleri futbolcu yetiştirmeye yönlendiren kurallar, talimatlar getirmesi gerekirken, ne yazık ki tam tersi uygulamalar yapılıyor. Süper Lig ve 1.Küme’de oynayan futbolcuların bu iki kategorilerde takım değiştirmesinin bir sakıncası yok. Ancak iş bu liglerde oynayan üst düzey futbolcuların aynı sezonda 2.Küme’ye transferlerine izin verilmesi noktasında ciddi bir problem var. Eskiden bu yoktu, 4-5 yıl önce talimatla değişiklikle buna izin verildi. Mali durumu iyi olan kulüp gidiyor gerekirse 1.Küme’de şampiyon olan takımın tüm futbolcularını alabiliyor. Böyle olduğunda da dengeler alt üst oluyor, gariban veya gençlere önem veren kulüp eziliyor. Bence TFF mutlaka uygulamadaki transfer talimatını gözden geçirerek çarpık noktaları kaldırmalı, ayrıca yine mutlaka kulüplerin transfer yapmasını zorlaştırmalı.