Bu hafta naklen yayın yok

Uydu, D Smart ve Kablolu TV’den yayın yapan Kocaeli TV, dışarıdaki Tekirdağspor ve Tarsus İ.Y maçlarının yayını gerçekleştirmişti.

Kocaeli TV’nin bu haftaki Çorum Belediyespor maçıyla ilgili yayın girişiminden olumlu sonuç çıkmadı. Çorum Belediyespor yönetimi taraftarı etkilediği gerekçesiyle maçın canlı yayınını istemedi, Kocaeli TV’ye hayır dedi. İç Anadolu bölgesi kulübünün bu sezon kendi yerel televizyon kanalının naklen yayın talebine de olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.