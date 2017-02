Bu hafta ortalık hareketlenir

Sık sık anlatmaya çalışıyorum.. Son yıllarda bizim şehrimizin ışığı söndü. Şehir alabildiğine kalabalık. Alabildiğine hareketli. Ama ışığı yok., Heyecanı yok.. İnsanlar monoton bir yaşam kalıbı içine sıkışmış.. Artık bu şehirde emin olun, haber bile çıkmıyor.

Geçen hafta kimi günler, gazeteyi yaparken zorlandık. Bizim “iyi gazete yapmak” gibi bir hırsımız, iddiamız var. İyi gazete, iyi haberle olur.. Geçen hafta bazı günler gazetenin manşetine koyacak haberi seçmekte zorlandık..

Oysa bu şehir hareketliydi. Konserler olurdu. Yürüyüşler olurdu. Çatır çatır toplu sözleşme pazarlıkları olurdu. Fenerbahçe gelirdi, Beşiktaş’a giderdik. Şimdi Kütahya’ya gidiyoruz, Karacabey geliyor. Sokaklarda müzik çalardı, sergiler açılırdı. Her yıl bu zamanlar Fuar’a bu yaz hangi sanatçılar gelecek bunları haber yapardık. Gece hayatı yok. Yeni dükkanlar, mağazalar açılırdı. Şimdilerde dükkanlar kapanıyor. Bunları haber yapmak da hiç güzel olmuyor.

İzmit bu özelliklerini kaybetti. Tabii madalyonun bir de diğer tarafı var. Bu konuda şikayete hakkım olmadığını biliyorum. Bu şehirde artık cinayet, trafik kazası, soygun falan bile olmuyor. Aman olmasın, biz habersiz kalalım.

Yerel gündem birkaç konuya sıkışık kalmış durumda. Ama her gün tramvay yazılmaz. Her gün trafik sorunu, ulaşım sorunu yazılmaz. Her gün “Bakın yakında İstanbul’da büyük deprem olacak. Şu kentsel dönüşüme biran önce başlayalım” diye, “Nerede bizim banliyö tren”, “Kamulaştırılan arazilerin parası ne zaman ödenecek” diye de yazılmaz. Yazan kendini tekrarlamış olur, okuyana da gına gelir.

Yerel siyaset de çok kısır. Çok sığ.. Siyasetçiler oturdukları yerden masal anlatıyorlar. Emin olun, dikkate değer, haber niteliği taşıyan siyasi demeç veya siyasi renklilik bile yok. İnsan ister istemez, Mehmet Aras dönemini bile arıyor.

………………….

Bugün adım attığımız yeni hafta ile birlikte, 16 Nisan referandumu nedeniyle biraz şehrin hareketlenmesini bekliyorum. AK Parti cumartesi günü Referandum Kampanya dönemini resmen başlattı. Artık şehrin her yerinde her an karşımıza çıkan siyasetçileri, evlerimizin kapısını çalan siyasetçileri, onların elimize tutuşturmaya çalıştıkları broşür, kitapçıkları göreceğiz.

1970’li yıllardan beri bu şehrin yegane gazetesi olan ÖZGÜR KOCAELİ’nin seçim dönemlerindeki tavrını okurlarımız, bütün şehir iyi bilir. Her seçim döneminde, seçimde hiç kazanma şansı bulunmayan partilerin ve adayların bile sesini bu gazete duyurmuştur. 16 Nisan’da seçim yapılmayacak. Siyasi partilerin iktidar yarışı, ya da milletvekili-belediye başkan adaylarının seçilme mücadelesi yok. Ama 16 Nisan’a kadar göreceksiniz.. Her gün, her saat gerilim biraz daha artacak. Çünkü, 16 Nisan’da sandıklardan çıkacak “EVET-HAYIR” sonuçları, 2019’daki yerel ve genel seçimler için birilerinin karnesi olacak. Pek çok yerel siyaset aktörünün kendisi için hedeflediği, rüyalarında gördüğü siyasi hedeflere ulaşmasının yolu, 16 Nisan referandumunda çıkacak sonuçlara endeksli olacak.

AK Partililer ile MHP’liler birlikte dolaşacak. CHP’liler, HDP’lilerden uzak durmaya çalışacak.

Kanaat önderleri Antikkapı’da toplantılara çağırılacak. Seçmen vatandaşın kızının, oğlunun düğününde siyasetçiler takı kuyruğuna girecek. Açılışlarda, cenazelerde daha fazla siyasetçi göreceğiz.

Tabii, bize de daha çok haber çıkacak. Ancak, bu gazetenin Genel Yayın Müdürü olarak, 16 Nisan’a gidilecek yolda ÖZGÜR KOCAELİ’nin yol haritasını da size aktarmak isterim. Kimse bu gazeteden, bizden, haber değeri taşımayan etkinliklerin abartılmasını, manşetlere çıkartılmasını beklemesin. Bugün ÖZGÜR KOCAELİ Gazetesi’nde bir seçim sandığı koysak, bütün çalışanlara oy kullandırsak, öyle sanıyorum ki referandum için “EVET” ile “HAYIR” başa baş çıkar. Yani bu gazetede çalışanların siyasete bulaşıklığı yoktur. Yakın ya da uzak gelecek için siyasi hesapları yoktur.

Biz Kocaeli’nin en iyi, en objektif, herkesin referans kabul ettiği gazetesini hazırlama konusundaki iddiamızın arkasında duracağız. Haber değeri taşıyan siyasi etkinlikleri okurlara duyuracak, her zaman olduğu gibi objektif kalmaya, her görüşe olabildiğince eşit yer ayırmaya özen göstereceğiz.

…………..

Değerli okurlar; çok uzun süredir ÖZGÜR KOCAELİ’yi itibarsızlaştırmak, bizim halkın gözündeki güvenilirliğimizden mahrum bırakmak için çok ciddi çabalar gösteriliyor. Ben bu davranışlar içine giren, meslektaşım diyemeyeceğim cahil, kıskanç ve işe yaramaz kişilerin hiç birini muhatap bile kabul etmiyorum.

ÖZGÜR KOCAELİ’yi yıpratmak isteyenler, zaman zaman tamamen yalan, tamamen iftiraya dayalı haberlerle bu gazetenin şirketinin sahibi Haldız Gruba da saldırmaya kalkıyorlar. Haksızlık yapıyorlar, yalancılık yapıyorlar.

ÖZGÜR KOCAELİ gazetecilik ve yayıncılık konusunda gerçek anlamda tarafsız ve bağımsızdır. Geçmişte bazı arkadaşlarımızın işten çıkışlarında yanlış yapıldığına olan inancımı hep korurum. Ama şuna bütün okurlar emin olmalıdır ki, bu gazetenin yayın politikasına en küçük bir müdahale yoktur.

Gazeteyi yıpratmayı hedefleyenler, istedikleri kadar bana saldırabilir, benim için bildikleri ne varsa internet sitelerinde yazabilirler. Emin olun, cevap bile vermem. Ama gazeteyi yıpratmak adına, bu şehirde en üst seviyeye gelmiş bir şirkete yönelik iftira ve yıpratma kampanyalarına gerçekten üzülüyorum. Abuk sabuk, yetersiz ve kişiliksiz insanlara tavsiyemdir. Bizi bir kavganın içine zorla çekmesinler. Herkes gazetecilik yapsın. Zaten mesleğimizin koşulları zor. Zaten günümüz ortamında okura gazete satmak zor. Gazeteleri ayakta tutmak, yaşatmak zor. Rekabeti mesleğimizin kuralları içinde yapalım. Habercilikte, mesleki saygınlık endeksinde yarışalım.

Ama bu kentte yerel medya içinde yeni savaşlar başlatmak isteyenler, bunun için kılıç bileyenler varsa, sonuna kadar her türlü kavganın içine girmeye hazır olduğumu da herkesin bilmesini isterim.

…………..

Son olarak 16 Nisan’a uzanacak süreç için ilimizin yerel siyaset aktörlerine bir tavsiyem var. Lütfen, parti binalarında makam odanızın içinde ahkam kesip, afaki konularda demeçler vererek, bunların yerel gazetelerde manşet olmasını beklemeyin.

Biraz yaratıcı olun. Biraz düşünün.. Biraz yerel siyasete renk ve güzellik getirin.. Farklı şeyler, zeka ürünü şeyler söyleyin.. Yerel gazetelere sıradan haberler için değil, okurun da dikkatini ve ilgisini çekecek orijinal haberler yapma fırsatını verin. Bu dönemde Kocaeli’de bazı siyasi aktörlerin zekaları, hoşgörüleri ve çalışkanlıkları ile siyasette biraz öne geçmelerini bekliyorum. Aslında gelecekte siyasetin içinde kalmak isteyenler için de böyle dönemler iyi değerlendirilmesi gereken fırsat zamanlarıdır. Mutlu ve sağlıklı bir hafta dileklerimle, bütün okurlarımı saygılar sunarım.