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Bu hastanede Cumhurbaşkanı gibi tedavi oldum

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Bu hastanede Cumhurbaşkanı gibi tedavi oldum

Kocaeli Üniversitesi Arastırma ve Uygulama  Hastanesine gelen 81 yasındaki Bekir Özdemir gördüğü ilgiden dolayı Kocaeli Üniversitesi  Arastırma ve Uygulama Hastanesi bashekimi Prof.Dr.Nuh Zafer Cantürk ’e  teşekkür etmek için odasına kadar gelip ziyaret etti.
   

Bekir Özdemir  bu hastanede çalışan  doktorlara  aynı zamanda hastane güvenlik görevini yürüten özellikle ( Yasin Küçük )’e sizin nazarınızda teşekkürlerimi sunuyorum inanın hocam buraya geldiğimde Cumhur baskanı  gibi ilgi görüyorum doktorlar çalışanlar beni çok güzel karşılıyor Allah hepinizden razı olsun dedi   Kocaeli Üniversitesi  Arastırma ve Uygulama Hastanesi bashekimi  Prof. Dr .Nuh Zafer Cantürk amcacım bu bizim görevimiz sizlere yardım edebiliyor isek bizler çok mutluyuz dedi amcaya çayını içirip yolcu etti.Gözleri dolan Bekir Özdemir  herkese tek tek teşekkürlerini sunup hastaneden ayrıldı.
 

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