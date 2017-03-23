Bu hastanede Cumhurbaşkanı gibi tedavi oldum

Kocaeli Üniversitesi Arastırma ve Uygulama Hastanesine gelen 81 yasındaki Bekir Özdemir gördüğü ilgiden dolayı Kocaeli Üniversitesi Arastırma ve Uygulama Hastanesi bashekimi Prof.Dr.Nuh Zafer Cantürk ’e teşekkür etmek için odasına kadar gelip ziyaret etti.



Bekir Özdemir bu hastanede çalışan doktorlara aynı zamanda hastane güvenlik görevini yürüten özellikle ( Yasin Küçük )’e sizin nazarınızda teşekkürlerimi sunuyorum inanın hocam buraya geldiğimde Cumhur baskanı gibi ilgi görüyorum doktorlar çalışanlar beni çok güzel karşılıyor Allah hepinizden razı olsun dedi Kocaeli Üniversitesi Arastırma ve Uygulama Hastanesi bashekimi Prof. Dr .Nuh Zafer Cantürk amcacım bu bizim görevimiz sizlere yardım edebiliyor isek bizler çok mutluyuz dedi amcaya çayını içirip yolcu etti.Gözleri dolan Bekir Özdemir herkese tek tek teşekkürlerini sunup hastaneden ayrıldı.

