Bu hizmet annelere

Körfez ilçesinde yer alan Yeniyalı Fahri Korutürk İlkokulu’na konuk olan Başkan Karaosmanoğlu, “Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesi kapsamında yeni bir salonun açılışını gerçekleştirirken, aynı okulda Büyükşehir’in destekleriyle yapılan satranç sınıfını da hizmete açtı.

HEDEF 50 BİN ANNENİN SPOR YAPMASI

Başkan Karaosmanoğlu, Evden Okula Haydi Anneler Projesi’ne de özel ilgi gösteriyor. Başkan, projenin hayata geçmesinden bugüne kadar 25 bin annenin sporla tanıştığı Kocaeli’de hedefin 2017 yılının sonuna kadar 50 bin kişiye ulaşmak olduğunu da ifade etti.

“Evden Okula Haydi Anneler Spora” projesi için Yeniyalı Fahri Korutürk İlkokulu’nu ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ile birlikte burada yeniden düzenlenerek hizmete alınan spor salonunun da açılışını da gerçekleştirdi. “Doğruda Hamlede Buluşalım” Projesi kapsamında Yeniyalı Fahri Korutürk İlkokulu’nda satranç sınıfı da açan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Satranç zeka ve strateji oyunudur. Çocuklarımızın bu alana yönlenmesi ve yönlendirilmesini çok önemsiyorum. Velilerimizden de bu nokta özel ilgi bekliyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Karaosmanoğlu daha sonra okulun kütüphanesini de ziyaret etti.