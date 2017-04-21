  • BIST 92.424
  • Altın 150,641
  • Dolar 3,6475
  • Euro 3,9001
  • Kocaeli 8 °C

Bu içecekler şişkinliğe birebir

»
Bu içecekler şişkinliğe birebir
Özellikle geç yenilen akşam yemeği sonrasında birçok kişiyi rahatsız eden şişkinlik ve mide krampları, bazen dayanılmaz hale gelir.

Özellikle geç yenilen akşam yemeği sonrasında birçok kişiyi rahatsız eden şişkinlik ve mide krampları, bazen dayanılmaz hale gelir. Şişkinliğe neden olacak diğer faktörler; yemek yerken ağzı açık tutmak, aşırı yağlı yiyecekler, bağırsak rahatsızlıkları, fazla lif alımı ve yemeğin hemen üzerine içilen sigara olarak belirtilebilir. Bu tür rahatsızlıkları yaşayanların yaptığı ilk şey maden suyu içmek. Ama bu problemlere çok daha iyi gelecek doğal çözümler var. Zencefil ve nane.

Zencefil

Zencefil, binlerce yıldır çeşitli kültürlerde şişkinlik iyileştirici bir kök olarak bilinmektedir. Bağırsak aktivitelerini sakinleştirir, ağrı kesici olduğundan şişkinlikle birlikte görülen karın ağrısına da iyi gelir.

Kıyılmış zencefili, nane ile karıştırın. Üzerine kaynamış su ekleyin ve 30 dakika bekletin. Bu içecekle çok daha iyi hissedeceksiniz.

Nane

Nane, en etkili doğal ilaçlardan biridir. Mide – bağırsak sistemini rahatlatır, safra artışını uyarır. Mide şişkinliği ve gaz problemleri için faydalıdır. Yatıştırıcı bir etkisi vardır. Nane yapraklarını çiğnemek, nane yağını sıcak suya damlatmak veya çayını yaparak ağrı ve kramplar hafifletilebilir.

Bu haber toplam 1085 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diş fırçanızı banyoda saklamayın20 Nisan 2017 Perşembe 23:16
  • Üniversite hastaneleri için 'yeni model' yolda20 Nisan 2017 Perşembe 20:27
  • Hareketli yaşam felç olasılığının önüne geçiyor20 Nisan 2017 Perşembe 20:19
  • KOÜ Tıp'ta ayın personeli ödülü20 Nisan 2017 Perşembe 15:00
  • Dokunmatik ekranlarla vakit geçiren bebekler daha az uyuyor19 Nisan 2017 Çarşamba 23:25
  • Kilo vermeyi önleyen 5 hata19 Nisan 2017 Çarşamba 22:13
  • Hava kirliliği kolesterolü olumsuz etkiliyor19 Nisan 2017 Çarşamba 20:23
  • Sağlıkta Endüstri 4.019 Nisan 2017 Çarşamba 13:19
  • Askeri hastanelere yeni düzenleme18 Nisan 2017 Salı 23:11
  • Çay içmek hafızayı koruyor18 Nisan 2017 Salı 22:52
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti