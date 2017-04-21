Bu içecekler şişkinliğe birebir

Özellikle geç yenilen akşam yemeği sonrasında birçok kişiyi rahatsız eden şişkinlik ve mide krampları, bazen dayanılmaz hale gelir.

Özellikle geç yenilen akşam yemeği sonrasında birçok kişiyi rahatsız eden şişkinlik ve mide krampları, bazen dayanılmaz hale gelir. Şişkinliğe neden olacak diğer faktörler; yemek yerken ağzı açık tutmak, aşırı yağlı yiyecekler, bağırsak rahatsızlıkları, fazla lif alımı ve yemeğin hemen üzerine içilen sigara olarak belirtilebilir. Bu tür rahatsızlıkları yaşayanların yaptığı ilk şey maden suyu içmek. Ama bu problemlere çok daha iyi gelecek doğal çözümler var. Zencefil ve nane.

Zencefil

Zencefil, binlerce yıldır çeşitli kültürlerde şişkinlik iyileştirici bir kök olarak bilinmektedir. Bağırsak aktivitelerini sakinleştirir, ağrı kesici olduğundan şişkinlikle birlikte görülen karın ağrısına da iyi gelir.

Kıyılmış zencefili, nane ile karıştırın. Üzerine kaynamış su ekleyin ve 30 dakika bekletin. Bu içecekle çok daha iyi hissedeceksiniz.

Nane

Nane, en etkili doğal ilaçlardan biridir. Mide – bağırsak sistemini rahatlatır, safra artışını uyarır. Mide şişkinliği ve gaz problemleri için faydalıdır. Yatıştırıcı bir etkisi vardır. Nane yapraklarını çiğnemek, nane yağını sıcak suya damlatmak veya çayını yaparak ağrı ve kramplar hafifletilebilir.