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Bu ilçelerde oturanlar dikkat

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Bu ilçelerde oturanlar dikkat
Sedaş, yaz dönemi bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Sedaş’tan yapılan yeni açıklamada, hafta içinde kesinti yapılacak bölgeler açıklandı. Yeni dönem kesinti programı şöyle:

2 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
KANDIRA: Saat 09:00 ile 18:00 arasında Duraçali Köyü, 
İZMİT: Saat 17:00 ile 18:00 arasında Kulfallı Köyü, Akpınar Mah., Doğan Mah., 
saat 09:00 ile 16:00 arasında Doğan Mah., saat 09:00 ile 17:00 arasında Yeşilova Mah., 
KÖRFEZ: saat 09:00 ile 17:00 arasında Elmacık Köyü, Kalburcu Köyü, 
KARTEPE: Uzunçiftlik’te saat 09:00 ile 10:30 arasında Hacı Mustafa  Mah., saat 11:00 ile 12:30 arasında Bahçelievler Mah., saat 13:00 ile 17:00 arasında Adnan Menderes  Mah., 
saat 09:00 ile 16:00 arasında Eski Eşme  Mah., 

3 AĞUSTOS PERŞEMBE
İZMİT: Saat 09:00 ile 12:00 arasında Yenişehir Mah., 
BAŞİSKELE: Saat 13:00 ile 15:00 arasında Körfez Mah., saat 09:00 ile 13:00 arasında Yeşilkent Mah., saat 13:00 ile 17:00 arasında Barbaros Mah., 
KARTEPE: Uzunçiftlik’te saat 14:00 ile 15:00 arasında Bağdat Mah., saat 09:00 ile 14:00 arasında İbrikdere Mah., saat 09:00 ile 16:00 arasında Eski Eşme  Mah., 
KÖRFEZ: Saat 09:00 ile 18:00 arasında Cumhuriyet Mah., saat 13:00 ile 16:00 arasında Fatih Mah.,
DERİNCE: Saat 09:00 ile 12:00 arasında Çınarlı Mah.

Yıkılan direkler değiştirilecek! 4 gün elektrik yok

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