Bu ilçeye 12 araçlık filo

Derince Belediyesi, yılda yaklaşık 3 milyon tutarında ekonomik avantaj sağlayacak proje kapsamında araç filosunu genişleterek, 12 yeni hizmet aracını bünyesine kattı.

Araç filosu için tören düzenlendi

İlçenin temiz tutulması noktasında da halka en iyi şekilde hizmet verme amacıyla hareket eden Derince Belediyesi, kendi öz kaynaklarıyla aldığı 12 adet Mercedes marka hizmet aracı ile araç filosunu genişletti. Hizmet alımı yerine bünyesine kattığı araçlarla yılda yaklaşık 3 milyon tutarında bir ekonomik kaynak avantajı sağlayacak olan Derince Belediyesi, yeni araç filosu için bir tanıtım töreni düzenledi. Mercedes marka olan yeni araçların 10 tanesi temizlik, 1 tanesi süpürge ve 1 tanesi de aşevi yemek hizmetlerinde kullanılacak. Cuma namazı sonrası tanıtım programının gerçekleştiği araç filosu için, Derince Kent Meydanı’nda düzenlenen törene ilçe protokolü ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Protokol ve vatandaşlardan yoğun ilgi

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un ev sahipliğinde gerçekleşen programa Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Derince Belediye Başkan Yardımcıları Nurettin Işık, Ayşe Mamat, Osman Ergin, AK Parti Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, Derinceli Muharip Gaziler, sivil toplum kuruluşu başkan ve yöneticileri, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri ile ilçe halkı iştirak etti. Hizmete alınan 12 yeni aracın ay yıldızlı bayraklarla süslenen Kent Meydanı’nda sergilendiği programın açılışında ilk olarak Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleşti. Derince Müftülüğü Şube Müdürü Zeynel Abidin Akduman’ın okuduğu Kuran ziyafetinin ardından Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, bir konuşma yaptı.

“Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyuyoruz”

Derince halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu ifade eden Başkan Bulut, “Sizlerin vermiş olduğunuz vergilerin bir kuruşunu çarçur etmeden 12 aracımızı aldık ve hizmetinize sunuyoruz. Gördüğünüz gibi yeni araçlarımızı Mercedes marka olarak aldık. Sizlerin hizmetlerden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için en kaliteli araçları tercih ettik. Bugün araçlarımızı sizlere daha iyi tanıtmak için buradayız. Sizler her şeyin en iyisine layıksınız. Biz laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyuyoruz. Bakın yakında Gümrük Müdürlüğü hizmete girdiği zaman Derince’mizin ticari ve ekonomik koşulları daha da farklı olacak. Onun yanında istasyonumuz da bir ay içerisinde hizmete girecek. Böylece insanlarımızın artık Adapazarı ve İstanbul’a seyahatlerini sadece karayoluyla değil, tren yoluyla da yapabilecek. Bunların hepsi Derince’miz için. Bu birlik ve beraberliğimiz olduğu müddetçe ilçemizi artık eski Derince’den çıkarıp çok daha farklı hale getiriyoruz” dedi.

Başkan Bulut’tan açılış törenine davet

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Bulut, “Bugün hayata geçirmekte olduğumuz Yelken Kafe, Kapalı Yüzme Havuzu, spor alanları, kapalı pazar projelerimizle tek amacımız sizlere hizmet etmek. Çünkü sizlerin 15 Temmuz’da gösterdiğiniz kahramanlık bizim çalışmalarımızı iki, üç katına çıkartmamızı gerektiriyor. Sizlere hizmet etmeyi daima ön plana alıyoruz. Bu birlikteliğimiz olduğu müddetçe memleketimize hain tuzaklar kuramayacaklar. Sizin destekleriniz olduğu sürece bizi kimse deviremez” dedi. Konuşmasında son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açılış törenine vurgu yapan Başkan Bulut, “Biliyorsunuz pazar günü cumhurbaşkanımız kentimize gelecek. Sizlerle beraber orada olmak, Derince’nin ayak seslerini duyurmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın ülkemiz için gösterdiği gayretlere biz de yanında olarak destek verelim” dedi.

“Derince’de halkımızın sevgisini gördüm”

Başkan Bulut’un ardından bir konuşma yapan Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, “Bu meydanda devletle halkın kaynaşma gününe teşrif ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sizlere hemşerilerim diyorum çünkü ben her gittiğim görev yerimi kendi memleketim kabul ederim. Ben artık Derince’liyim. Bu görevi ifa ederken devletin ve hükümetin temsilcisi olarak Derince’de yapılabilecek hizmetlere destek veriyoruz. Belediyemizle birlikte maddi ve manevi desteklerimizle, gönül birlikteliğimizle olacağımızı ifade etmek istiyorum. Çünkü ülke bizim, devlet bizim, halk bizim. Halkımız için görev yapan herkesin başımızın üstünde yeri var. Ben Derince’ye geleli 2 aylık zaman oldu ve burada halkımızın sevgisini gördüm. Belediyemizi de kendi öz kaynaklarıyla ilçemize kazandırmış olduğu 12 aracı sizlerin hizmetine sunduğu için tebrik ediyorum” dedi. Kaymakam Yılmaz’ın konuşmasının ardından İlçe Müftüsü Mecit Amil’in yaptırdığı dua ile devam eden program, kurban kesilmesi ve vatandaşlara yemek ikram edilmesi ile noktalandı.

