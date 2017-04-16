Bu illerde oy sayma işlemi başladı

Oy verme işleminin saat 07.00'de başladığı 32 ilde sandıklar saat 16.00 itibarıyla kapandı.

Referanduma saat 07:00’de başlayan doğu illerindeki oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

Seçmenler, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te 07.00-16.00 arası sandık başına gitti.

Diğer illerde ise oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Oy kullanmanın bitiş saatine gelindiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenlerin, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanabilecekleri açıklanmıştı.