BU İNSANLAR GERÇEKTEN ÇÖP KAMYONLARI…

İzmit hepimizin hayatında ne denli önem taşır sormaya bile gerek görmüyorum..Çünkü İzmit’i fazlasıyla çok sevdiğinizi biliyorum.. Buna rağmen ve sıkı bir İzmitli olarak sitemlerle, kırgınlıklarla, keş kelerle dopdolu olduğumu da söylemesem olmaz diye düşünüyorum.. Aslında çok uzun yıllara dayanan kırgınlıklarımı son dönemlerde yüreğime basarak, ruhumdaki İzmit’i kendi hallerine bırakmayı kabullenmiş bulunuyorum..İzmit tarihinin sararmış sayfalarında yok olup giden onlarca İzmit çınarının ah ederek, gözleri dolu dolu anlattıkları İzmit düşüncelerini televizyonumda ve dolayısıyla binlerce insanın huzurunda dinlemek ve dinletmek en ağır yüküm oldu anlaşılan.. Her nedense tüm bu anlatılanlardan ve anlatan kişilerin bu il için var oluşlarının öneminden sonra, o günlerde yaşanan kahredici duyarsızlığı, adamsendeciliği galiba af edemedim.. Asla o yüzleri, sözleri ve sitemleri atamadım ve silemedim beynimden.. Vefasızlıklarsa o, bir daha geri gelmeleri mümkün olmayan eşsiz değerlere gösterilen duyarsızlıklar sonucu oluşan yanlışları bir türlü beyinlere kazıyamadığım, ya da bir türlü anlatamadığım kişisel küskünlüğüm.. Ama, biliyorum, hem kaybettiğimiz eski İzmitli büyüklerimizin ne demek istediklerini ve dolayısıyla beni bir gün mutlaka anlayacaklardır..

Gel gelelim bu canım şehirde yaşıyoruz.. Bu canım şehri seviyoruz.. Biliyoruz ki bu dünyada da ahrette de tek mekanımız İZMİT.. Şunu da gayet iyi biliyoruz ki, İzmit zor şehir.. Küçük bir dev.. Sade bir vatandaşın gözüyle, yapılaşması sorun, sokakları sorun, yolları sorun, trafiği sorun ve insanı çileden çıkartan araç park meselesi sorun.. Haaa bu yazdıklarımla kimseyi suçluyor değilim.. Sitem ettiğim ve kabahatli bulduğum öz eleştirimdir.. Suçlu biziz.. Malımıza sahip çıkmayı önemsemeyi ve adaletli davranışlar sergilemeyi bir türlü öğrenememişiz.. Hakkaniyetle konuşmak gerekirse Belediye başkanları ve diğer çalışanları ellerinden geleni yapıyorlar.. İzmit’i geliştirmek, süslemek için devamlı arayış içindeler..Bakınız, İzmit tarihi adına hayata geçmek aşamasında olan namı değer “ Tarih Koridoru “ ve bu bağlamda inanılmaz bir şekilde aslına dönen tarih abidesi Akçakoca Mahallesi ve Kapanca Sokak.. Ne kadar güzel oldu.. Buram buram tarih kokuyor ve bize eski İzmit kültürünü yaşatıyor.. Ama dediğinizi duyar gibiyim.. Maalesef ki yetmiyor.. Daha çokkk işimiz var.. Hem de çokk işimiz var.. Şimdi gelelim madalyonun diğer yüzüne.. Evet, bu arada tüm güzelliklere ihanet eden, hem yöneticilerin hem de vatandaşların baş belası olan, öyle fütursuz insanlar var ki aramızda, zor yaşamımıza zorluk katmak için ellerinden geleni yapıyorlar.. Bizi kahrediyorlar.. İçimizi karartıyorlar.. İnsana hayatı zehir ediyorlar.. Duyarsızlıklarıyla, pislikleriyle, adamsendecilikleriyle kapkaranlık, çözümsüz birer çukurlar adeta..

Ben bunlara koyacak ad bulamıyorum.. Öyle kötü ki yaptıkları, başkasının ne canına ne de malına en ufak bir saygıları yok.. Çöplerini atıyorlar, tükürüyorlar, kamuya mal olan güzelliklere zarar veriyorlar ve altlarındaki sözde kıymetli araçlarını nereye olursa gelişigüzel bırakıp def olup gidiyorlar.. Bu pervasız araba park edişleri olayın vahametinin bir işareti değimlidir dostlar.. Arabalarını park ettikleri yer engelli araçlar için ayrılmış park yeri olabilir, kapınızın girişi olabilir, özel otoparkınızın girişi olabilir, kaldırımınız veya yol ağzı olabilir.. Ve bu saygısızlıkları sonucu o kıymetli arabalar insanların gözünde daracık mahalle sokaklarımızı kilitleyerek geçişe engel birer teneke yığını olabiliyor.. Tıpkı yıllardır bizim yaşadığımız gibi.. Bu durumu defalarca anlattık.. Yetkililere söyledik.. Yaşanan olayları örnek verdik.. Ambulans giremiyor, itfaiye giremiyor, çöp arabası giremiyor, insanlar bu olumsuzluklardan dolayı perişan oluyor dedik.. Olmadı.. Dahası mahalle sakinleriyle bu saygısızların arasında sık sık kavgalarda çıkıyor dedik.. Sonu kötü olacak diye korkuyoruz dedik, nafile.. Belki sadece İzmit değil, ülkenin pek çok yerinde olay böyle.. İyide, oturup kaderimize mi yanalım.. Evimizin yanmasına seyirci mi kalalım..Hastamızı sırtlayarak mı hastaneye taşıyalım.. Haa ne yapalım, söyleyin.. Bu insanlığa sığar mı.? Burada bir yanlışlık var, var da çözüm bulunamıyor.. Ne yazık ki, bu vicdansızlara caydırıcı bir çözüm yokkkk..

Dün bir arkadaşla bu çözümsüz genel sorun hakkında dertleşiyorduk.. Bana çok enteresan bir şey söyledi “ Sevcancığım bu duyarsız, sorumsuz insanlara Çöp Kamyonu deniyormuş biliyor musun” dedi.. Hayır, dedim.. Pis ve ruhsuz oldukları malumda detayı bilmediğimi söyledim.. Bunun üzerine arkadaşım yaşanmış bir olay olduğunu söylediği hikayeyi anlattı..

* Bir kadın havaalanına gitmek için taksiye binmiş.. Şoför sağ şeritten giderken siyah lüks bir araba park ettiği yerden aniden fırlayıvermiş..Şoför arabaya çarpmamak için sertçe frene basmış..Taksi kaymış ve şoförün mahareti ile siyah araca çarpmamış..Suçlu olmasına rağmen siyah arabanın camından başını çıkartan araç sahibi bağırmaya ve küfretmeye başlamış..Taksi şoförüyse gayet sakin, ve kibar ona gülümsemiş.. Hatta içten bir şekilde el sallamış.. Kadın bir yandan yaşadıklarının korkusuyla birlikte, şoförün tavrına şaşırarak bakakalmış..” Neden böyle davrandınız..Adam neredeyse arabanızı mahvederek ikimizi de hastanelik edecekti..Taksi şoförü gülümseyerek “ Off off hanımefendi Çöp Kamyonu Kanunu” dedi.. Kadın “Çöp Kamyonu Kanunu mu.. O da nedir” diye sordu.. Taksici “ Evet efendim.. Pek çok insan çöp kamyonu gibidir..Kızgınlığı, öfkeyi, ahlaksızlığı ve adamsendeciliği biriktirirler..Ancak doldukça bu çöpleri bırakacak yere ihtiyaç duyarlar..Bu bazen ben, bazen siz, bazen çevreniz olabilir..Siz onlara sadece gülümseyin.. Onların çöpünü alıp evinize, sokağınıza veya çevrenize dağıtmayın..Evet sadece gülümseyin”.. Galiba bizlerde böyle yapıyoruz sevgili okurlar.. Ancak nereye ve ne zamana kadar, bilemem…