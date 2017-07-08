Bu iş, bu tempoyla çok uzun sürecek

Ulaştırma Bakanlığı, İzmit-Kandıra yolunu duble yol haline getirmek için bir inşaat başlattı.

Bu projenin en önemli ayaklarından biri de İzmit Otogar kavşağında yapılacak köprülü kavşak. İnşaatın temeli, aylar önce Ulaştırma Bakanı’nın da katıldığı törenle atılmıştı. Yine birkaç ay önce, Otogar Kavşağı araçlara kapatıldı, köprünün inşaatına başlandı. Ancak müteahhit şehri hiç umursamıyor. İnşaat son derece yavaş ilerliyor. Tatil günlerinde hiç çalışma yok. Otogar kavşağının kapalı olması nedeniyle İzmit trafiği o bölgede büyük sıkıntı yaşıyor.

Birilerinin, müteahhit firmayı uyarması, işi takip etmesi lazım. Aksi halde bu tempoda bu köprülü kavşak işi yıllarca sürebilir. İzmit de mağdur olmaya devam edecektir.