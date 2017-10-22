Kavlak, “Deplasmanda telafi edeceğiz. Bu iyi oyunlar elbet sonuçla taçlanacaktır” dedi. Kavlak’ın açıklamaları şöyle:

“OYUNUMUZDAN MEMNUNUM”

“Yine evimizde 2 puan bıraktık. Ne yazık ki, üstü üste iki maç evimizde oynama fırsatını değerlendiremedik. Skor olarak çok üzgünüz ama oyun olarak memnunum. Çalıştığımız her şeyi sahaya yansıtmaya çalışıyorlar. Rakip kapanmaya gelmiş zaten, aşamadık. Uzun toplarla, kontratak denediler. İlk yarıda üzerimize gelme şansları oldu ama çok kapanmışlardı. İkinci yarı tempoyu artırdık. Yarı sahayı geçirmedik diyebilirim. Birkaç da pozisyon yakaladık ama ilk yarıda da net pozisyon var. Bir de penaltı pozisyonu var. 1 puana razı olmak zorunda kaldık. Deplasmanda telafi edeceğiz. Bu iyi oyunlarımız elbet sonuçla taçlanacaktır. Çalışarak devam edeceğiz”

“BENCE YÜZDE YÜZ PENALTIYDI”

“Bir oyuncuyu değiştirdik, başka bir oyuncuya şans verdik. ‘Her şeyi deniyoruz olmuyor’ lafı biraz yıkıcı olur. Ben öyle düşünmüyorum. Rakipler tamamen kapanarak gol yememeye geliyor. Futbolda topu kaleye sokmak çok kolay bir şey değil, özellikle 10 kişi defans yapanlara. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Kalenin önüne de geliyoruz ama son noktada biraz beceri, biraz konsantrasyon gerekiyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz. İyi olacağını tahmin ediyorum. Futbolda oynatmamaya çalışmak biraz daha kolay. Rakipler de bunu yapıyor. Ceza sahasında kapanıyorlar. Boşluğu bulmaya çalışıyoruz. Her şeyi yapıyor oyuncular. Penaltı pozisyonu bana da dışarıdan yüzde yüz penaltı gibi geldi. Hakemi de anlamak mümkün değil. Herhalde deplasman takımını ezdirmemeyi kendilerine avantaj olarak görüyorlar. Herkes kendi işine bakacak ama onların biraz daha işine bakması gerekiyor”

“OYUNUMUZU GÖRSELER, GELİRLER”

“Futbolda hesap olmaz. Rakip beraberlik için buraya geliyor. Yatıyorlar, kalıyorlar, kapanıyorlar, dan dun vuruyorlar. Sezon sonu hesabı kitabı yapılmaz ama kadronun daraldığını hepimiz biliyoruz. Fakat genç oyuncular da oynamaya başladı. Oyuncu sayımız azaldı ama yeni oyuncularımız katıldı. Taraftarın beklentisini de çok normal karşılıyorum. Herkes Play-Off’u zorlamamızı istiyor. Taraftarlarımız oyunu görseler gelirler bence. Kocaelispor taraftarı futbolu biliyor. Sadece skora bakmazlar diye düşünüyorum ama dışarıda olduklarında sadece skoru duyduklarında belki de beraberliğe oynadığımızı düşünüyor olabilirler”

“GECE VEYE GÜNDÜZ FARK ETMEZ”

“Bütün gün maçı beklemek zor oluyor futbolcu açısından. Çünkü bu liglerde alışılmış bir durum değil. Sürekli akşam maçları oynadık. Etkisine performans olarak bakıyorum. Sonuca yansımasa bile iyi performans gösterdik. Oyun olarak istediğimizi yapamasak veya fizik olarak bir zorlanma yaşasak, erken yorulsak belki bir şey ararız bundan mı kaynaklanıyor diye ama performans açısından her şey üst düzey. Zaten hiçbir şeye bahane de aramıyoruz. Gündüz olduğunda da aynı performansı gösterip sonuçla taçlandırmaya çalışacağız”

