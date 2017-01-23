Bu kadar gol kaçırırsan, kazanamazsın 

Doldurucu bir soğuk vardı. Buna rağmen cefakar Kocaelispor taraftarı tribünlerin büyük bölümünü doldurdu. Numaralılarda yer yoktu, maratonun iki köşesinde çok az boşluk vardı. Yol tarafındaki kale arkası da yarı yarıya doluydu. 12-13 binler dolayındaydı sayı. Üst liglerdeki çoğu takımlar için hayaldi bu kalabalık ama bizim için normal. Taraftar 1.5 aydır takımına hasretti. Demirspor ile ilk maçtan görülecek hesabımız vardı, Sancaktepe’nin bir gün önce kaybetmesi maça olan ilgiyi arttırdı. Taraftar takımı itme adına elinden ne geliyorsa yaptı, temposunu bir an olsun düşürmedi. Tek üzüntümüz kısa süreli de olsa, çirkin tezahüratların yapılması. Korkarım ki, yine disipline gidip, para cezası alacağız. Dördüncü tekrarla birlikte para cezası haklarımızı kullanmış olacağız. Bundan sonra her kötü tezahüratta seyircisiz oynama yaptırımı söz konusu olacak. Diliyorum ki, bu son olmuştur, sezon sonuna kadar kendimizi tutar, seyircisiz oynama gibi ciddi yaptırımla karşı karşıya kalmayız.

ZEMİN CİDDİ SIKINTI YARATIYOR

Kocaelisporlu futbolcular sahaya, “Hep birlikte başarırız” yazılı anlamlı bir pankartla, mesajla çıktılar. Bir iki saat önce hayata gözlerini yuman G.Birliği’nin efsane Başkanı İlhan Cavcav için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduk. En başında zeminin çok ağır olduğunu da vurgulamayım. Kış şartları ve iki takımın sahayı kullanması, ayrıca yıkılacak diye bakım yapılmamasından dolayı doğaldı bu ancak kötü zemin iyi top çevirme özelliği olan, teknik kapasitesi yüksek takımımız için önemli bir dezavantaj. İnşallah havalar düzelir, böylesi berbat zeminde oynamak zorunda kalmayız. Demirspor’un ligin iyi takımlarından biri olduğunu, bizi zorlayacağını biliyorduk. Nitekim maça çok hızlı başladılar. İlk dakikalarda kontrol tamamen onlardaydı. Basın tribününde bizim takım beyaz formalılar mı diye espri yapanlar bile oldu.

ATTIK, SEVENEMEDEN YEDİK

7’nci dakikada şok olduk. Ali Keten ceza alanı içinde topu kontrol etmek isterken, elle oynadı. Hakem de hiç tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Zaten dişli takım; 1-0 geriye düşersek çevirmek çok zor olur düşüncesiyle Kılıç’ın penaltıyı kurtarması için dua ettik. Ankara Demir’in 9 numaralı oyuncusu sağ olsun çok kötü bir penaltı kullandı, topa öyle yavaş vurdu ki, Kılıç çok rahat aldı. Derin bir oh çektik hep birlikte. Kurtarılan penaltı bizim takım için büyük moral oldu. 2 dakika sonra golümüz geldi. Uzak mesafeli serbest atış için Kadir Öge topun başına geldi. Kaleci orta yapacak diye solunu boş bıraktı. Bizim akıllı Kadir Öge o köşeye vurdu, top direkten geri geldi. Hamza oradaydı tamamlamak istedi, bu kez meşin yuvarlak üst direkten geri geldi. Son dokunuşu yapan savunmadan ileriye çıkan Ali Keten’di. Öne geçtik ama doğru dürüst sevinemeden beraberlik golü yedik. Bir yan topta rakip çok rahat kafayı vurdu, Kılıç’ın da yapabilecek fazla bir şeyi yoktu.

7 DAKİKA ARAYLA KARŞILIKLI GOLLER

1-1’den sonra Oğuzhan’in iki önemli gol girişimi ve Mesut’un nefis şutu vardı. Yeniden üstünlük golü 28’de geldi. Burak Özbakır orta sahada büyük mücadeleyle rakipten topu aldı, Hamza ile paslaştıktan sonra sağdan suretle ceza alanına indi ve kafasını kaldırıp Oğuzhan’a adeta “Al da at” dercesine orta yaptı. Ozi, bu daveti geri çevirmedi, sol ayağıyla şık bir gol yaptı. Hemen birkaç dakika sonra Kadir Gezer ile farkı ikiye çıkarma fırsatı bulduk ama değerlendiremedik. Dakikalar 35’i gösterirken bir kez daha beraberlik golünü kalemizde gördük. Rakibin kullandığı kornerde ceza alanında karambol yaşandı, önce Murat Başak topu çizgiden çıkardı, sonra top üst direkten döndü, üçüncüsünde ise meşin yuvarlak ağlarımızdaydı. Bizim ikinci gol gibi, üçüncü denemede top ağlarda. Devreye yenik de girebilirdik. Rakibin etkili ismi Güney karşı karşıya kaldı, Kılıç son anda ayaklarıyla topu uzaklaştırıp üçüncü gole izin vermedi.

İKİNCİ YARIDA BASKI KURDUK

Maçın aksine, ikinci yarıya Kocaelispor son derece etkili bir giriş yaptı. 4 dakika geçmemişti ki, Oğuzhan arka direğe yapılan ortada müsait durumda kafayı vuramadı. Aynı Oğuzhan 5 dakika sonra kornerden gelen ortaya iyi bir kafa vuruşu yaptı, bu kez rakip savunma çizgiden çıkardı. Temsilcimiz temposunu düşürmeden devam edince konuk takım sahasına çekilmek, sakatlıklarla oyunu soğutmak zorunda kaldı. Oğuzhan 69’ncu dakikada kaleciyle karşı karşıya kaldı, yine kaçırdı. son 20 dakikaya girilirken gününde olmayan Burak Süleyman taraftardan tepki alınca kenar yönetime çıkartılması işarete verdi. Hemen sonra Hamza kenara alındı. Mehmet ve Özgür’ün oyuna girişleri pek bir şey değiştirmedi. Kenar yönetim en son 86’da İshak hamlesini yaptı ancak zaten zaman da kalmamıştı. Maç istemediğimiz bir sonuçla, iki puan kaybımızla sona erdi.



AH OĞUZHAN, AH!

Zor olacağını biliyorduk, özellikle ilk yarı performansı için Demirspor’un İzmit’e gelen en diri, en cesur takım olduğunu söyleyebilirim. Ancak maçın geneline baktığımızda iyi bir oyun oynayamasak da bırakın kazanmayı fark yapacak kadar pozisyon bulduk. Bu kadar gol kaçırırsan kazanamamak doğaldır. Oğuzhan kaçırdıklarıyla maçın kader adamı oldu. Elbette pozisyona girmek önemli ama bu kadar da gol kaçırılmaz. Ozi’nin son vuruşlara daha çok çalışması gerekiyor. Burak Özbakır dışında kanatlardaki isimler beklenen performansı gösteremedi. İki Kadir fazla ileri çıkamadı. Burak Süleyman’ın varlığı ile yokluğu belli değildi. Tabi, bu demek değil tepkiyi hak ediyor. Protesto edilmesini yanlış bulmakla birlikte genç futbolcunun tribünlere yönelik hareketi de yakışıksızdı. Mesut’un vasatın üzerine çıkan, takımda üç yıldızlık oynayan tek isim olduğunu da söyleyelim.



HERKES KENDİNİ SORGULAMALI

Fırsat haftasıydı. Bir gün önce Sancaktepe kaybettiği için farkı 5’e indirip şampiyonluk için çok daha iyi bir konuma gelecektik. Olmadı, yapamadık. İçerde 13’ncü puan kaybımızı yaptık ki, zirve mücadelesi veren bir takım için çok fazla. Müthiş bir itici gücü arkamıza alarak oynama avantajını kullanamıyor, dışarda güçlükle topladığımız puanları evimizde cömertçe harcıyoruz. Kuşkusuz ki, teknik sorumlu Ümit Metin Yıldız ve futbolcularımız bu durumu kendi içlerinde sorgulamalı, nerede hata, eksik yaptıklarını görerek kendilerine çeki düzen vermeli.

MORAL BOZMADAN İLERİYE BAKACAĞIZ

Bakıyorum sosyal medyada tüm fatura teknik adama çıkartılmış. Ben bunu doğru bulmuyorum. Mutlaka hataları var, eleştirilerimizi yapalım ama istifa etsin, bırakıp gitsin gibi ağır ve haksız hükümler vermekten kaçınalım. Teknik direktör değişikliğini gerektirecek bir durumun da, o değişikliğin bir yararı olacağını da düşünmüyorum. Oğuzhan girdiği pozisyonların yarısını gol yapsa, bugün farklı galibiyetin mutluluğunu, coşkusunu yaşıyor olacaktık. İlk Tekirdağ ve Van Büyükşehir maçları da böyleydi. Bazen olmayınca olmuyor. Bizim iyi bir takımız var, o takıma büyük emek veren bir teknik ekip de. Hiç moral bozmadan ileriye bakacağız. Daha yolumuz uzun ve zorlu. Evet bir fırsat kaçırdık ama şampiyonluk için biten bir şey yok. Her takımın bir iniş süreci vardır. İnanıyorum Sancaktepe için bu süreç başlamıştır. Biz önümüzdeki maçlara iyi hazırlanalım, iyi konsantre olalım, takımımızın arkasında olalım liderliği er geç alırız. Olmadı en kötü, Play-Off’tan 2.Lig’e çıkarız.



