Bu kadar yaklaşmışken, kaçırmayalım

Sezon sonu bu takım hiç aklımıza getirmiyorum, Allah göstermesin Play-Off’a kalamaz veya kalsa da Play-Off’tan çıkamazsa, olması gerektiği gibi benim gözümde başarılıdır. Transfer yasağı olan bir takımın iki yıl sonra döndüğü profesyonel ligde son haftalara kadar zirve yarışının içerisinde olması, o heyecanı yaşatması dünyanın her yerinde başarıdır, takdiri hak eder. Sezon başında camianın geneli ligde kalmak başarıdır hedefinde birleşmiş ve takım fazlasını yapmışsa, orada bir başarısızlıktan söz etmek, birilerine fatura çıkarmak doğru da değildir, haklı da. Bunu en baştan belirtmek istedim.

BEKLENTİYİ TAKIM YÜKSELTTİ

Takım son haftalara kadar kimsenin ön göremeyeceği bir performans ortaya koydu, uzun süre ikinci sırada liderin takipçiliğini yaptı. Böyle olunca da beklenti yükseldi. Bunu yapan takımdı. Yoksa takım iyi gitmese ve son haftalarda ligde kalmayı başarsa, camia bayram yapardı. Takımın zirve mücadelesi yapmasını, beklentiyi yükseltmesini rakiplerin sıradan olmasına bağlayanlar var ya, onlara sadece gülümsüyorum. Böyle yaparak takımın emeğine haksızlık ve saygısızlık yapıyorlar. Bir anlamda 34 maçta toplanan 57 puanı görmezden geliyorlar.

SANKİ DERSİN TAKIM KÜME DÜŞMÜŞ

Bu takım bizi üst lige çıkabileceğine inandırdı. Doğrudan yapmayı zorladı, olmadı. Neden olmadı diye yangın yapmaya, birilerine veryansın etmeye asla hakkımız yoktu. Herkes ellerinden geleni yapmıştı. Şimdi Play-Off’a kalma ve oradan üst lige çıkma şansımız var. Ancak camiada bir umutsuzluk, bir karamsarlık ki sormayın. Sanki camiasının üzerine ölü toprağı serilmiş, sanki takımın küme düşmesi kesinleşmiş gibi. Beylerbeyi maçındaki boş tribünlerin izahını başka türlü yapmak mümkün değil çünkü.

İTİCİ GÜCÜ ARKASINDA DEĞİL

Devletin Valisi, yaşanan vahim olayın ardından Özgür Taşkıran’ın kenara çekilmesini istedi. Kocaelispor yönetimi de bu emri iletti. Taşkıran karara saygı duyarak tribün liderleriyle birlikte çekildi. Yönetim de final haftalarını düşünerek Hodri Meydan Grubu’na yeni bir lider buldu. Sonuçta bir bayrak değişimiydi, tribünleri fazla etkilemez sanıyor, umuyorduk ki, hiç öyle olmadı. Taraftar sayısı önce 2 bine, sonra bine indi, coşku sıfır noktasındaydı. Takım, en büyük itici gücünü, 12’nci adamını kaybetti.

NEDENDİR BU TAKIMDAN UZAKLAŞMA?

Hadi Hodri Meydan’ın çekirdek kadrosu gelmiyor, diğerleri nerede? Biz üç sezondur ortalama 10 bin taraftara oynamıyor muyduk? Nerede gerisi? Peki, yıllardır Hodri Meydan’dan şikayet edip, onlar varsa biz yokuz, gitsinler geliriz diyenler nerede? Hani asla vazgeçemeyeceğimiz tek sevdamızdı Kocaelispor, hani her daim yanındaydık? Tamam, son maçlarda takım iyi oynamıyor, üst üste kötü sonuçlar alıyor da, ortada başarısızlık, üst lig hedefinden şaşma gibi bir durum yok ki. Nedir, nedendir tribünleri boş bırakma, takımdan uzaklaşma?

ANCAK, HEP BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ

Lütfen yönetim, teknik ekip, futbolcular, taraftar, basın; ayırım yapmadan herkes sorgulasın kendini, herkes kendine çeki düzen versin. Play-Off’a bu kadar yaklaşmışken, sonrasında üst lig için yüzde 25 şans doğacakken kaçırmayayım bu fırsatı. Hep birlikte başarabileceğimiz gerçeğini sakın aklımızdan çıkarmayalım. Yapabileceğimize inanalım ve sonuna kadar zorlayalım, olmadı dünyanın sonu değil. Sonraki yılı, yılları var bunun. 3 yıl önce hangi durumdaydık, nereden nereye geldik lütfen aklımızdan bir an olsun çıkarmayalım.

Dostlarımız kırılmasın, kızmasın; kesinlikle hatır gönül işi, kıyak yok

Maç öncesinde Beylerbeyi’nin düşme potasındaki rakiplerinde kuşku vardı. İstanbul ekibinin teknik ekibi İzmitli olduğu için kıyak yapabileceğimizi düşünmüşlerdi. Maçın ardından baktığımızda da bilerek yenildiğimizi düşünerek tepki gösterdiklerini görüyoruz. Maç günü de altını çizdim, maçın ardından aynı şeyi bu kez kalın çizgilerle belirtiyorum ki, asla bir hatır gönül, kıyak olmamıştır. Hadi işi garantilemiş olursun da, rehavetten maçı kazanamazsın. Böyle bir durum da söz konusu değildi. Kazanıp işi son iki maç öncesinde bitirmek istiyorduk. Nitekim aldığımız yenilgiyle Play-Off’u tehlikeye attık. Böyle bir pozisyonda hangi takım bilerek maçı kaybeder de, kendi durumunu zora sokar. Kötü oyunumuz bu maça mahsus değildi. Son haftalarda belirgin bir düşüş, bir isteksizlik söz konusuydu. Hele maçın başında yenik duruma düşüp, ilk yarım saat sonunda 10 kişi kalınca havlu atmak zorunda kaldık.

KURTAR İLE ŞERİT FAZLA SEVİLMEZ

Çok iyi ilişkiler içerisinde olduğumuz Kütahyasporlu ve Cizresporlu dostlarımız, lütfen yanlış anlamayın, başka gerekçeler arayıp bize kızmayın. Ayrıca işin bir de emeğe saygı tarafı var. Beylerbeyi takımı canını dişine takarak oynadı, bileğinin hakkıyla kazandı. Bizim kıyak yaptığımızı düşünmek, onların alın terini hiç saymak olur ki, bu yanlıştır, haksızlıktır. Cuma günkü maç lekesizdir, aksini düşünmek, iddia etmek kul hakkına girmektir. Bir detaydan da söz edip birereyim. Tamam, Beylerbeyi’nin teknik ekibinde İzmitli Güvenç Kurtar ile Orhan Şerit var. Kurtar’ın bu camiaya geçmişte kazandırdığı başarılar, Şerit’in alt yapıya verdiği hizmetler unutulmamıştır ama her ikisi de transfer yasağını açmak için kapıları çalındığında tüm alacaklarını tahsil etmeden muvafakatime vermedikleri, zorluk çıkardıkları için fazla sevilmez. Maç öncesinde sosyal medyada bunlar hatırlatılmıştır.

Bu gerekçelerden, gerçeklerden dolayı İzmit sokaklarına çıkıp bir anket yapsak, kimin düşmesini istersiniz diye sorsak, söz konusu takımlar içerisinde açık ara Beylerbeyispor gelir. Bu camianın Kütahyaspor ve Cizrespor’a sempatisi çok daha fazladır. Sadece taraftar değil, yönetimin, futbolcu grubunun düşüncesi de farklı değildir. Kütahyaspor ve Cizresporlu dostlarımız lütfen bu gerçeği unutmasınlar.

MURAT KÖPRÜCÜ’NÜN PAYLAŞIMI

Konuyla ilgili sevgili Murat Köprücü kardeşim de sosyal medyada düşüncelerini paylaşmış. Mesajında aynı benim gibi çıkan sonucun takımın genel durumuyla ilgili olduğunun, başka bir yorumu kabul edemeyeceklerinin altını çizmiş. İşte o paylaşım: “Bazen çok şey söylemek istediğimde susmak en iyi şeydir diye düşünürüm, susmak öfkeyi, acıyı azaltır. Tek bir ricam var. Play-Off’a kalırız, kalmayız, çıkarız, çıkmayız. Zaten canımız kadar sevdiğimiz takım sahada ısrarla yürüyor, kaç maçtır yürüyor, yönetim, teknik heyet ve tribün de bunu çaresizlikle izliyor. Bu konu sorumluların, bir bildikleri vardır diye düşünüyorum, öyle olmasını umuyorum. Esas ağrıma giden dünkü yenilgimize küme düşme hattındaki camiaların tepkileri. Ben şahsen bu tepkileri, bu vebali almak istemeyenlerin, dün hiç olmazsa bunu düşünerek oynamalarını bekledim ama haftalardır olduğu gibi yine yürüdük ve bu yenilgi haklı olarak hoş karşılanmadı. Maçın başında saçma sapan üst üste iki sarı kartla atılan Kadir Gezer de bu haksız ithamlara çanak tuttu, yaptığı büyük sorumsuzluktur, buna hakkı olamaz. Ama o camialar bilsin ki bu camia asla bunu kabul etmez. Biz son üç iç saha maçımızda gol bile atamadık. Kötüyüz, yürüyerek oynuyoruz, oynanan oyun ligdeki yerimizi inkar ediyor. Beylerbeyi ne iki maçta 1 gol bile atamadık, bunu kabul edemiyorum. Dünkü sonuç takımın genel durumu ile alakalıdır. Başka hiçbir yorumu kabul edemeyiz. Lütfen biz KOCAELISPOR sevdalılarına başka hiçbir art niyetli yorum yazmayın. SABRIMIZI SINAMAYIN, BİZİM DERDİMİZ BİZE YETER”