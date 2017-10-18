Bu kadarına da pes doğrusu!

Geçtiğimiz hafta İSU tarafından Ulugazi İlkokulu önü Yürüyüş Yolunda başlatılan çalışmaların üzerinden bir hafta geçmiş olmasına rağmen bir arpa boyu yol alınamaması tepkilere sebep oluyor.

Şehrin neredeyse her yerinde bir kazı başlatan ancak planlı bir çalışma yapmadığı için kazıları büyük sıkıntı doğuran İSU’ya bu kez tepki Karabaş Mahallesi esnafından geldi. Tramvay çalışması bitti rahatladık derken, şehrin en işlek caddesinde temizlik diye yolu kapamaları ve günler geçmesine rağmen çalışmanın bitmemesi büyük sıkıntı yaratıyor. Vatandaşlar bir an önce çalışmanın tamamlanıp yürüyüş yolunun açılmasını istiyor.

Şennur YILDIZ



