  • BIST 100.440
  • Altın 140,536
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Kocaeli 34 °C

Bu kafenin çalışanları çok özel

»
Bu kafenin çalışanları çok özel
Gölcük ilçesinde Down Sendromluların hizmet verdiği ‘Down Cafe’ açıldı. 

Gölcük ilçesinde Down Sendromlu vatandaşların çalışabilecekleri ve birlikte vakit geçirebilecekleri Down Cafe açıldı. Gölcük Down Sendromlular Derneğinin çalışmaları kapsamında açılan Down Cafe, down sendromlu vatandaşların birlikte vakit geçirebilmeleri, çalışabilmeleri ve farkındalık yaratılabilmesi amacıyla Gölcük Merkez Mahallesi 66. Sokak üzerinde hizmete açıldı.

Gölcük Down Sendromlular Derneği’nin öncülük ettiği projenin açılış törenine Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Down Sendromlular Derneği yönetimi ve üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gölcük Down Kafenin açılış töreninde konuşan Gölcük Down Sendromlular Derneği Başkanı Belgin Abanoz, “27 Mart 2017 tarihinden bu yana +1Fark Gölcük Down Sendromlular Derneği olarak hizmete başlamış bulunuyoruz. Derneğimizin ilk amacı Gölcük’te bir Down Kafe açabilmekti. 3 Aydır ciddi bir çalışmanın sonucunda cafe’mizi bugün açıyoruz. Öğrencilerimiz dönüşümlü olarak kafede çalışacaklar. Saat dilimlerini ailelerimiz belirleyecek. Çocuklarımızı sosyal hayata hazırlamak için böyle bir çalışma yaptık. Bundan sonrasında derneğimiz farklı projelerle hizmet etmeye devam edecek” dedi.

Down sendromlu öğrenciler, Gölcük Down Kafede maaşlı olarak çalışabilecekler, 3’er öğrencinin dönüşümlü olarak çalışacağı Down Kafede, down sendromlu öğrencilerin sosyalleşebilmeleri, birlikte vakit geçirebilecekleri bir ortam bulabilmeleri amaçlanıyor.

Bu haber toplam 881 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Adalet Yürüyüşü’nde “Evet” diyecekler01 Temmuz 2017 Cumartesi 13:20
  • Baran: “Esnafımızın  görüşleri çok önemli”01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:16
  • Ayaz’a memnuniyet ziyareti01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:14
  • Çocuklar ‘Rafadan Tayfa’ ile doyasıya eğlendiler01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:12
  • Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kursları gençlere umut oluyor01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:11
  • Kan donduran olay! Kocaeli'ye yerleştiler kâbus yine bitmedi01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:59
  • Dikkat! Kocaeli'nin bu ilçelerinde elektrikler kesilecek (2 Temmuz 2017)01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:30
  • Enkazda kaldığı her 24 saat için 10 metreye inecek01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:29
  • Büyük Ada ve mehtap turları başlıyor! İşte saatleri01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:12
  • KO-MEK şehit ailelerini yalnız bırakmadı01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:58
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti