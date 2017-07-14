Bu karışımla yağlarınız siz uyurken erisin

Kilo verme sürecinizi hızlandırmak için muhteşem bir içecek tarifi.

Bu karışımı yatmadan önce içmek vücudunuzu uyarır ve daha önce hiç olmadığı kadar yağ yakmasına neden olur. Malzemelerin bu karışımı, metabolizmayı hızlandırmak ve uyurken vücudunuzun toksinleri yok etmesine yardımcı olmak için mükemmel bir kombinasyon. Bu içecekle kilolara veda etmek an meselesi.

Malzemeler:

- 1 demet maydanoz

- 1 limon

- 1 yemek kaşığı elma sirkesi

- 1 çay kaşığı bal veya zencefil

- 1 çay kaşığı tarçın

- 2 su bardağı su

Tek yapmanız gereken, bu malzemeleri karıştırıcıya koymak ve yatmadan önce içeceği tüketmek.

